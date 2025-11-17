Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα: Η ελληνική «πρωτιά» στην Ευρώπη φέτος

Για το οκτάμηνο του 2025 ο μέσος όρος ανόδου των αναχωρήσεων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη ήταν κοντά στο 5% και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 6% για το μήνα Αύγουστο, όταν στη χώρα μας τα αντίστοιχα ποσοστα ήταν πάνω από 20% και 25%