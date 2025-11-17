Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα: Η ελληνική «πρωτιά» στην Ευρώπη φέτος
Για το οκτάμηνο του 2025 ο μέσος όρος ανόδου των αναχωρήσεων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη ήταν κοντά στο 5% και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 6% για το μήνα Αύγουστο, όταν στη χώρα μας τα αντίστοιχα ποσοστα ήταν πάνω από 20% και 25%
Οι Αμερικανοί ψηφίζουν Ελλάδα φέτος, με την αύξηση των συνδέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Αθήνας να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ως προς την άνοδο της τουριστικής κίνησης από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Με βάση τα στοιχεία αναλύσεων της STR όπως αυτά παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο εφετινό Resort & Residential Hospitality Forum (R&R Forum), τη διεθνή διοργάνωση για τις επενδύσεις, τον τουρισμό και την ανάπτυξη ακινήτων, η Ελλάδα παρουσιάζει το 2025 τόσο σε ετήσια βάση όσο και μόνο για το μήνα Αύγουστο τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ βασικών ευρωπαϊκών αγορών όσον αφορά τις αναχωρήσεις Αμερικανών κατοίκων προς την Ευρώπη.
Για το οκτάμηνο Ιανουαρίου- Αυγούστου του 2025 ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανόδου ήταν κοντά στο 5% και λίγο υψηλότερα, κοντά στο 6% για το μήνα Αύγουστο, όταν στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό του οκταμήνου ήταν πάνω από 20% και μόνο για το μήνα Αύγουστο στο 25%. Πολύ καλές επιδόσεις καταγράφει και η Ιταλία, με άνοδο σε επίπεδο οκταμήνου πάνω από 10% και μόνο για το μήνα Αύγουστο στο +15% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024. Χαμηλότερα στην κατάταξη είναι η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία που παρουσιάζουν επίσης άνοδο, ωστόσο σαφώς πιο μετριοπαθή.
