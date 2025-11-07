Ανακτούν μέρος των απωλειών της Πέμπτης οι ευρωαγορές

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με άνοδο, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω ανησυχιών για φούσκα τεχνητής νοημοσύνης.Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης ενώ τώρα κινείται σχεδόν αμετάβλητος στις 567,85 μονάδες.Ο γαλλικός δείκτης CAC με άνοδο 0,05%, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,22%% και ο γερμανικός DAX άνοδο 0,10%.Ο βρετανικός FTSE 100, ωστόσο, σημειώνει απώλειες 0,24%.Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με πτώση την Πέμπτη, με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος μετά από μια πολυάσχολη ημέρα για τα κέρδη.Η Diageo ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κινητήριους μοχλούς. Η μετοχή του έπεσε 6,5% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος από την εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία, η οποία επικαλέστηκε την αδυναμία των αγορών της Κίνας και των ΗΠΑ.Καθώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, μεταξύ των εταιρειών που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους την Παρασκευή είναι οι Richemont, International Consolidated Airlines Group SA, Daimler Truck Holding AG, Amadeus IT Group SA, Cellnex Telecom SA και OTP Bank NYRT.