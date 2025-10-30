Μαρία Αγγελικούση: Ναύλωσε το δεξαμενόπλοιο Maran Artemis με $135.438 ημερησίως
Η Maran Tankers εξασφάλισε ένα από τα υψηλότερα ναύλα της αγοράς, καθώς η ζήτηση για δεξαμενόπλοια VLCC ανεβαίνει
Η Μαρία Αγγελικούση, επικεφαλής του Angelicoussis Group, καταγράφει νέα εντυπωσιακή επιτυχία στις διεθνείς αγορές, καθώς η Maran Tankers Management έκλεισε συμφωνία-ρεκόρ για το δεξαμενόπλοιο Maran Artemis.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ναυλομεσιτικούς οίκους, το πλοίο χωρητικότητας 319.400 dwt ναυπηγημένο το 2016, ναυλώθηκε από την ExxonMobil για ταξίδι στις αρχές Δεκεμβρίου προς την Κίνα, με ημερήσιο ναύλο που αγγίζει τα 135.438 δολάρια, μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.
Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα ανόδου στη ναυλαγορά των VLCC (Very Large Crude Carriers), με τα ημερήσια έσοδα να ξεπερνούν πλέον τα 80.000 δολάρια, σύμφωνα με αναλυτές του οίκου Jefferies. Τη Δευτέρα μόνο, σημειώθηκαν πέντε ναυλώσεις από τον Κόλπο των ΗΠΑ, τέσσερις με προορισμό την Κίνα και μία την Ινδία — αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.
