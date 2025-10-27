Jefferies: Θετική δυναμική για Εθνική και Eurobank και αύξηση τιμών-στόχων
Η Jefferies επανεπιβεβαιώνει τη θετική της στάση για τις δύο κορυφαίες ελληνικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου 2025, προβλέποντας ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για αμφότερες και αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους τους. Συγκεκριμένα, η νέα τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα €15,50 (από €13,55) και για τη Eurobank στα €4,15 (από €3,70), με τη σύσταση «Buy» να διατηρείται και στις δύο περιπτώσεις.
Η Jefferies επισημαίνει ότι και οι δύο τράπεζες εισέρχονται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και προβλέψιμη κερδοφορία, ενώ οι βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και η αποκλιμάκωση του κόστους ενισχύουν τη δυνατότητα για περαιτέρω αποδόσεις στους μετόχους.
Η Eurobank ανακοινώνει αποτελέσματα στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η Εθνική Τράπεζα στις 6 Νοεμβρίου, δύο ημερομηνίες που, σύμφωνα με τη Jefferies, θα επιβεβαιώσουν «τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος».
