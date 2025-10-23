H Fitch αναβαθμίζει την Intralot σε «B+» μετά την εξαγορά της Bally’s Interactive
H Fitch αναβαθμίζει την Intralot σε «B+» μετά την εξαγορά της Bally’s Interactive

Σταθερές προοπτικές και νέα κεφαλαιακή δομή - Και νέα αναβάθμιση μετά τη Moody's προ ημερών

Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας (IDR) της Intralot S.A. σε “B+” από “CCC+”, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προοπτική (Stable Outlook), ανακοίνωσε η Fitch Ratings. Παράλληλα, η Fitch ανέθεσε τελική αξιολόγηση “BB” στις νέες senior secured notes της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A., ύψους €900 εκατ., με Recovery Rating “RR2”. Σημειώνεται πως η Moody’s προ ημερών είχε επίσης προχωρήσει σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot σε B2 από Caa1 και της αξιολόγησης των ομολόγων της σε Β2 από Β3.

Η αναβάθμιση από τη Fitch αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με τον οίκο, τη σημαντική ενίσχυση του επιχειρηματικού προφίλ και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου της Intralot μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally International Interactive (BII) – θυγατρικής της Bally’s Corporation. Μετά τη συναλλαγή, η Bally’s έγινε ο κύριος μέτοχος του ενοποιημένου σχήματος.

Η Fitch επισημαίνει ότι η νέα δομή χρηματοδότησης — με €1,36 δισ. senior secured ομολογιακά, τραπεζικά δάνεια €200 εκατ. και περιστρεφόμενη πιστωτική γραμμή €160 εκατ. — διαμορφώνει βιώσιμη κεφαλαιακή βάση μεσοπρόθεσμα, ενισχύοντας την πιστοληπτική εικόνα του ομίλου.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr

