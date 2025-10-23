Έσπασε τα κοντέρ η έκδοση της Alpha Bank – Στα 3 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο
Έσπασε τα κοντέρ η έκδοση της Alpha Bank – Στα 3 δισ. ευρώ η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Πρόκειται για τη μεγαλύτερη της τελευταίας πενταετίας σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Oλοκληρώθηκε η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Alpha Bank με ζήτηση η οποία ανήλθε στα 3 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου 6 φορές υπερκάλυψη.
H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, συνάντησε εκπληκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών ( η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση συνάντησε την υψηλότερη ζήτηση που υπήρξε ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν αναλυτές.
Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, συνάντησε εκπληκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών ( η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση συνάντησε την υψηλότερη ζήτηση που υπήρξε ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν αναλυτές.
Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα