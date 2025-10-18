Μπρούνο Τσερέλα: Από την ομάδα του Armani πρωταθλητής και στις business – Αυτές είναι οι 20 εταιρίες του
Ο Αργεντίνος καλλονός που κατέκτησε το παρκέ , βάζει τρίποντο και στις επιχειρήσεις . Ο Μπρούνο Τσερέλα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Μιλάνου και Αθήνας, τρέχει κερδοφόρα projects και κάνει το Forbes να μιλάει για εκείνον.
Τον γνωρίζουμε ως έναν από τους κορυφαίους αθλητές μπάσκετ στην ομάδα Armani Milano και λίαν προσφάτως ως σύντροφο της Αθηνάς Οικονομάκου. Ο Μπρούνο Τσερέλα όμως είναι πολλά περισσότερα. Είναι ένα Key study στις business κατέχοντας ένα portfolio από 20 επιτυχημένες εταιρείες.
«Ξεκίνησα το επιχειρηματικό μου ταξίδι ανακαινίζοντας ένα μικρό διαμέρισμα στο Μιλάνο, ενώ παράλληλα εκπαιδεύτηκα στα οικονομικά και στις business. Η αφετηρία μου στην επιχειρηματική δραστηριότητα σχετίζεται με την οικογενειακή μου ιστορία. Η οικογένεια του παππού μου από την πλευρά της μητέρας μου, μετανάστευσε στην Αργεντινή στις αρχές του 1900 και έχτισε πολλά κτίρια στην πόλη Μπαχία Μπλάνκα, όπου γεννήθηκα».
