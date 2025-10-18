Μπρούνο Τσερέλα: Από την ομάδα του Armani πρωταθλητής και στις business – Αυτές είναι οι 20 εταιρίες του

Ο Αργεντίνος καλλονός που κατέκτησε το παρκέ , βάζει τρίποντο και στις επιχειρήσεις . Ο Μπρούνο Τσερέλα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Μιλάνου και Αθήνας, τρέχει κερδοφόρα projects και κάνει το Forbes να μιλάει για εκείνον.