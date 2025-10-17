ΔΕΗ: Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης από τις αγορές με «καύσιμα» για τη συνέχιση του business plan
Αναχρηματοδότηση των ομολόγων Μαρτίου και προετοιμασία για το επόμενο κύμα επενδύσεων σε ΑΠΕ, ευέλικτη ισχύ και δίκτυα- Στο κάδρο το Capital Day στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου
Με ισχυρή ζήτηση, ευνοϊκούς όρους και ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη νέα πράσινη ομολογιακή της έκδοση ύψους 775 εκατομμυρίων ευρώ, «κλειδώνοντας» επιτόκιο 4,25%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση πάνω από τρεις φορές, σε μια διαδικασία που επιβεβαίωσε τη σταθερή βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της εταιρείας και τη δυναμική της στη διεθνή αγορά κεφαλαίου.
Η νέα ομολογιακή κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η επιχείρηση προετοιμάζεται για την παρουσίαση του αναθεωρημένου στρατηγικού σχεδίου 2026-2028, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ανάπτυξη ευέλικτης ισχύος και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.
Παράλληλα, μέσω της έκδοσης επιτυγχάνεται η έγκαιρη αναχρηματοδότηση των «πράσινων» ομολόγων της που λήγουν τον Μάρτιο του 2026, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του επενδυτικού της προγράμματος με καλύτερους χρηματοοικονομικούς όρους.
