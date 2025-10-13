Δυναμικό ριμπάουντ για το πετρέλαιο μετά τη βουτιά άνω του 4%

Οι επενδυτές φαίνεται τώρα να στοιχηματίζουν ότι Κίνα και ΗΠΑ θα αναζητήσουν μια διπλωματική λύση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα