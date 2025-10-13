Δυναμικό ριμπάουντ για το πετρέλαιο μετά τη βουτιά άνω του 4%
Οι επενδυτές φαίνεται τώρα να στοιχηματίζουν ότι Κίνα και ΗΠΑ θα αναζητήσουν μια διπλωματική λύση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα
Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, ανακάμπτοντας από τις απότομες απώλειες της συνεδρίασης της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές πλέον είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι οι πιθανές συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Σι θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών και καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο.
Το Brent σημειώνει άνοδο 1,45% στα 63,64 δολ/βαρέλι, ενώ το WTI σημειώνει κέρδη 1,46% στα 59,76 δολ/βαρέλι. Η ανάκαμψη αυτή ήρθε μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 4% την Παρασκευή, που έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις αρχές Μαΐου.
Η ανάκαμψη ακολουθεί μια εβδομάδα αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Την περασμένη Πέμπτη, η Κίνα επέκτεινε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ευρέως ως αντίδραση στα εμπορικά μέτρα της Ουάσιγκτον. Σε απάντηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδια για την επιβολή δασμών 100% σε όλες τις κινεζικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εισαγωγή νέων ελέγχων στις εξαγωγές «ολοκληρωμένου λογισμικού» έως την 1η Νοεμβρίου. Η κλιμάκωση τάραξε τις παγκόσμιες αγορές και προκάλεσε πτώση των τιμών του πετρελαίου, αλλά οι επενδυτές φαίνεται τώρα να στοιχηματίζουν ότι και οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν μια διπλωματική λύση στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα, όπου οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν αργότερα αυτό το μήνα.
