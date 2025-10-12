Πιερρακάκης: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων – Nέες ελαφρύνσεις το 2026
Tα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2027 και έως τότε χρειαζόμαστε συνέχεια και σοβαρότητα, όχι πολιτική αβεβαιότητα σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής με τη χρήση της τεχνολογίας προαναγγέλλει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αποκαλύπτοντας ότι τα έσοδα από αυτήν την πηγή θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ.
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, προαναγγέλλει νέες ελαφρύνσεις για το 2026, αλλά όχι νωρίτερα από την επόμενη ΔΕΘ, καθώς «το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλεί το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών για την επόμενη χρονιά».
Σε ό,τι αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση που προωθείται, ο υπουργός υπογράμμισε πως από την 1η Ιανουαρίου 2026, μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα έχει ετήσιο όφελος 2.400 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά το όφελος ανέρχεται σε 8.200 ευρώ. Τα μέτρα της ΔΕΘ, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αυξήσουν το ΑΕΠ κατά 0,6%.
