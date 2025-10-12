Πιερρακάκης: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων – Nέες ελαφρύνσεις το 2026

Tα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2027 και έως τότε χρειαζόμαστε συνέχεια και σοβαρότητα, όχι πολιτική αβεβαιότητα σημειώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών