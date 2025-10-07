Τί είναι τα καθρεφτόσπιτα; “Φυτρώνουν” στα πιο όμορφα φυσικά τοπία και κάνουν θραύση στο airbnb
Πώς δύο αδέρφια από την Εσθονία άλλαξαν την εμπειρία της διαμονής στην ύπαιθρο
«Από την Ισλανδία μέχρι την Τοσκάνη, τα σπίτια της ÖÖD House δείχνουν όμορφα παντού», υποστηρίζει η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016 από τους Jaak και Andreas Tiik, δύο αδέρφια με όραμα να σχεδιάσουν κατοικίες με έξυπνο design, εύκολες στην κατασκευή, ανθεκτικές ακόμη και στα πιο ακραία κλίματα. Σήμερα, τα mirror houses -τα «σπίτια-καθρέφτες» της εταιρείας- είναι περιζήτητα και η λίστα με τις απομακρυσμένες τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται ολοένα μεγαλώνει· από τα τροπικά δάση του Γιουκατάν στο Μεξικό, μέχρι τις πεδιάδες του Τέξας και τα αποστακτήρια ουίσκι της Σκοτίας.
Ο σχεδιασμός τους είναι απλός και διαχρονικός, με στιβαρό ατσάλινο σκελετό και ανακλαστικό γυαλί που καθρεφτίζει το φυσικό τοπίο, προσφέροντας πανοραμική θέα. Είναι ευέλικτα, με εύκολη προσαρμογή και δυνατότητα επέκτασης, διαθέτουν αποδοτική ενδοδαπέδια θέρμανση και κορυφαία αντανάκλαση UV. Κυκλοφορούν σε τέσσερις κατηγορίες, από 9 έως 40,9 τ.μ., με τιμές που κυμαίνονται από 23.900 ευρώ έως 149.000 ευρώ, και χρησιμοποιούνται με αμέτρητους τρόπους -από καλύβες glamping μέχρι pool houses και ορεινά καταφύγια.
