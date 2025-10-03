Πόσα χρόνια απαιτούνται για να αγοράσει ένας εργαζόμενος διαμέρισμα 60 τ.μ. στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον δείκτη Global Real Estate Bubble Index της UBS, στην Ελλάδα απαιτούνται σχεδόν δέκα χρόνια μέσου μισθού για την αγορά διαμερίσματος 60 τ.μ., αποκαλύπτοντας το χάσμα μισθών–ακινήτων
Η συζήτηση γύρω από την προσιτή στέγη έχει φουντώσει στην Ελλάδα και διεθνώς, με τους αριθμούς να δείχνουν ότι η απόκτηση κατοικίας έχει μετατραπεί σε μια σχεδόν άπιαστη φιλοδοξία για τους περισσότερους εργαζόμενους. Το Global Real Estate Bubble Index της UBS έρχεται να αποτυπώσει με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος, δείχνοντας πόσα χρόνια εργασίας και αποταμίευσης χρειάζονται για να αγοραστεί ένα τυπικό διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων.
Οι χρόνοι αγοράς ανά χώρα
Σύμφωνα με την UBS, στην Ελλάδα ένας εργαζόμενος με μέσο μισθό χρειάζεται σχεδόν δέκα χρόνια για να αποκτήσει διαμέρισμα 60 τ.μ. Το διάστημα αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, καταδεικνύοντας την ασυμμετρία ανάμεσα στο κόστος ζωής και στα εισοδήματα.
Η εικόνα δεν είναι καλύτερη σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Στη Ζυρίχη, στο Μόναχο ή στο Παρίσι, η χρονική απόσταση για την αγορά κατοικίας ξεπερνά τα δέκα χρόνια, ενώ σε πόλεις όπως το Μιλάνο ή η Μαδρίτη οι δείκτες παραμένουν επίσης υψηλοί, παρά τη σχετική βελτίωση των τελευταίων ετών.
Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Για την Ελλάδα, το πρόβλημα γίνεται πιο οξύ λόγω του συνδυασμού χαμηλών μισθών και υψηλών τιμών κατοικίας σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα. Το χάσμα αυτό σημαίνει ότι η αγορά πρώτης κατοικίας είναι δυσανάλογα δύσκολη σε σχέση με άλλες χώρες.
Η UBS επισημαίνει ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν ανακάμψει ραγδαία μετά την κρίση, ενώ οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η «χρονική απόσταση» ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιοκατοίκηση να μεγαλώνει συνεχώς.
Ο ρόλος του δανεισμού
Η λήψη στεγαστικού δανείου θεωρείται η πιο συνηθισμένη διέξοδος, ωστόσο η UBS υπογραμμίζει ότι τα αυξημένα επιτόκια και οι αυστηροί όροι χορήγησης καθιστούν την επιλογή αυτή ακριβή και δυσπρόσιτη. Ένας δανειολήπτης μπορεί να χρειαστεί δεκαετίες για να εξοφλήσει το δάνειο, με το κόστος τόκων να επιβαρύνει υπέρμετρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Περιφερειακές ανισότητες
Η UBS δείχνει επίσης ότι η γεωγραφική τοποθεσία καθορίζει την προσιτότητα. Στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές είναι απαγορευτικές, ενώ στα προάστια η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται και διεθνώς: στο Λονδίνο ή στο Παρίσι, το κέντρο είναι προσιτό μόνο σε ελάχιστους, με τους περισσότερους να κατευθύνονται σε περιφερειακές ζώνες.
Ενοίκιο ή ιδιοκατοίκηση;
Η UBS τονίζει ότι η άνοδος των ενοικίων λειτουργεί σαν «παγίδα», καθώς οι πολίτες ξοδεύουν σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους χωρίς να αποκτούν περιουσία. Έτσι, η αποταμίευση για αγορά κατοικίας γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
Οι πολιτικές προτάσεις
Η μελέτη της UBS αναδεικνύει την ανάγκη για πολιτικές που θα μειώσουν το χάσμα μισθών–ακινήτων.
Μεταξύ των λύσεων περιλαμβάνονται:
Επιδότηση πρώτης κατοικίας για νέους
Κρατικές εγγυήσεις σε στεγαστικά δάνεια
Ανακαίνιση και διάθεση παλαιών κτηρίων σε προσιτές τιμές
Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για την κτηματαγορά
Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, η UBS προειδοποιεί ότι το πρόβλημα θα επιδεινωθεί και η στέγη θα παραμείνει άπιαστο όνειρο για εκατομμύρια εργαζόμενους.
www.newmoney.gr
