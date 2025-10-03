Ταμείο Ανάκαμψης: Ποια έργα βγαίνουν εκτός, ποια μένουν και τι κρίνει τα τελευταία κονδύλια

Ως το τέλος Οκτωβρίου η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει την αναθεώρηση στην Κομισιόν - Τα 200 ορόσημα και 15 δισ. ευρώ που παραμένουν ανοιχτά - Τι δήλωσε ο Νίκος Παπαθανάσης