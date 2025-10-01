Ενα κλειστό κλαμπ μόνο για μέλη σε ένα μαγικό κτίριο στην άκρη ενός γκρεμού

Για την πρώτη πολυσύνθετης λειτουργίας κατοικία στο Τόκιο, ο όμιλος φιλοξενίας Not a Hotel, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ιάπωνα δημιουργικό διευθυντή Nigo, που επιμελήθηκε τη συνολική ιδέα μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Το επιβλητικό κτήριο βρίσκεται στην κορυφή ενός γκρεμού στον κόλπο της πολυπληθέστερης πόλης στον κόσμο και διαθέτει μια υποβλητική και απρόσκοπτη θέα στον ωκεανό και το περίφημο όρος Φούτζι. Ο νέος πολύ-λειτουργικός χώρος εργασίας και φιλοξενίας στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, φέρει την διακοσμητική υπογραφή του πολυτάλαντου designer Nigo, ο οποίος κατέχει και τη θέση του creative director στον οίκο μόδας Kenzo.



Η επιρροή του Nigo στην παγκόσμια κουλτούρα τις τρεις τελευταίες δεκαετίες είναι τεράστια. Πολυτάλαντος και ασταμάτητος δημιουργικά, πέρα από τις συλλογές ρούχων για το δικό του ομώνυμο brand, λάνσαρε πριν από δεκαπέντε χρόνια μία ακόμα μάρκα με τίτλο Human Made. Εχει βαθιά αγάπη και συμμετοχή στην Ιαπωνική κεραμική και έχει αναλάβει από το 2021, τη θέση του δημιουργικού διευθυντή για τον οίκο Kenzo, ενώ έχει υπογράψει δύο συλλογές για την Louis Vuitton.

