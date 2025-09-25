Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομο «φρένο» στο 5ήμερο ανοδικό σερί - Απώλειες σχεδόν 1,5%
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομο «φρένο» στο 5ήμερο ανοδικό σερί - Απώλειες σχεδόν 1,5%
Κοντά στο χαμηλό ημέρας ο Γενικός Δείκτης, κάτω από τις 2.040 μονάδες - Το placement στην Aktor ενίσχυσε σημαντικά τον τζίρο - «Βουτιά» για Jumbo, ΕΥΔΑΠ και ΑΔΜΗΕ λόγω των αδύναμων αποτελεσμάτων
Στο «κόκκινο» έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο έπειτα από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, με τους πωλητές να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, παρά τις απόπειρες ανάκαμψης που έγιναν ενδοσυνεδριακά. Σε επίπεδα υπό των 2.040 μονάδων οπισθοχώρησε ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος έκλεισε κοντά στο χαμηλό ημέρας, με τις εξαμηνιαίες επιδόσεις των εισηγμένων να λειτουργούν ως σηματωρός για την ευρύτερη πορεία της εγχώριας αγοράς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (25/9), ο ΓΔ σημείωσε πτώση 30,15 μονάδων ή -1,46% και έκλεισε στις 2.035,21 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.033,38 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.056,10 μονάδες. Παρά τη σημερινή διόρθωση, το ΧΑ ενισχύεται κατά +0,67% εντός του Σεπτεμβρίου -με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί- και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την 11η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο, ενώ τα φετινά κέρδη αγγίζουν το +38,48%.
Στο επίκεντρο βρέθηκε σήμερα η Aktor μετά την αποεπένδυση της Intracom Holdings. Το placement για το 5,09% του ομίλου έγινε στα 7,2 ευρώ ανά μετοχή, μέσω δύο πακέτων έναντι 74,76 εκατ. ευρώ και με discount -11,87% σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (8,17 ευρώ). Λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης, ο τζίρος στο ΧΑ ξεπέρασε τα 370 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία των πακέτων να ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ.
Κατώτερα των προσδοκιών αποδείχθηκαν τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου που ανακοίνωσαν η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και ο ΑΔΜΗΕ, καταγράφοντας ισχυρές απώλειες σήμερα. Πρόσθετο «βαρίδι» για τον ΑΔΜΗΕ αποτέλεσε η αποκοπή του προμερίσματος 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Πτώση άνω του -6% σημείωσε η μετοχή του διαχειριστή, με την Jumbo να ακολουθεί στο -4% και την ΕΥΔΑΠ στο -3,5%.
Σήμερα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, ενώ προσφέρθηκαν κεφάλαια περίπου 1,2 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από ενάρξεως λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του ΧΑ. Η τελική απόδοση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, δηλαδή στο κάτω όριο του εύρους (3,2% – 3,5%) που είχε γνωστοποιηθεί. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών θα λάβουν χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.
«Μαξιλαράκι ασφαλείας» τα αλλεπάλληλα τρίμηνα βελτίωσης των ισολογισμών
«Επιφυλακτικοί οι επενδυτές σε Αθήνα και εξωτερικό -και λογικό είναι- καθώς τα αλλεπάλληλα ρεκόρ και οι ακούραστες αποτιμήσεις κάνουν αρκετό “κόσμο” να σκέφτεται το “ταμείο” στο κλείσιμο του 3ου ανοδικού τριμήνου, ενώ, σύμφωνα με τους μη επενδεδυμένους, θα υπάρξουν ευκαιρίες εισόδου από πιο… “λογικά” επίπεδα», επισημαίνει ο κ. Πέτρος Στεριώτης στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει να κοιτάζει από “απόσταση” και με… σεβασμό την στήριξη των 2.000 μονάδων, αν και εκτιμούμε ότι τα “μαγνητικά φαινόμενα” προς το εν λόγω επίπεδο δεν θα εκλείψουν στο υπόλοιπο του έτους. “Το παλεύει” μια χαρά πάντως ο ΓΔ για να πετύχει θετικό πρόσημο για 11ο σερί μήνα – οι λίγες εναπομείνασες συνεδριάσεις του μήνα θα δώσουν όλες τις απαντήσεις.
Πλέον το ζήτημα είναι αν το εντυπωσιακό momentum εταιρικής κερδοφορίας και οι κυοφορούμενες εγχώριες επιχειρηματικές εξελίξεις αρκούν ώστε να υποστηρίξουν ή και να αυξήσουν τα forward P/E του 2026. Υπέρ της Λεωφόρου Αθηνών το ότι σημαντικά τμήματα της αγοράς διαπραγματεύονται σε discount έναντι των ομοειδών ευρωπαϊκών», αναφέρει ακόμα το μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών και καταλήγει:
«Σε κάθε περίπτωση, τα αλλεπάλληλα τρίμηνα βελτίωσης των ισολογισμών έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία στις διοικήσεις των εισηγμένων αλλά και… “μαξιλαράκια ασφαλείας” για τη συνέχεια. Και όλα αυτά με τις προσδοκίες για ένα year-end rally αλλά και για νέες αναβαθμίσεις να βελτιώνουν τις προοπτικές».
Λήγει η προθεσμία για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου – Το πρόγραμμα
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προμερίσματος ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,1206692092 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,1146357488 ανά μετοχή) διαπραγματευόταν σήμερα ο ΑΔΜΗΕ. Το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου. Χθες δημοσιεύθηκαν τα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη του ομίλου, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά -2,4% στα 220 εκατ. ευρώ, το EBITDA κατά -7,5% στα 152,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά -12,4% στα 67,6 εκατ. ευρώ.
Γεμάτη είναι η ατζέντα στις τελευταίες τέσσερις εργάσιμες ημέρες του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά τις δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου των εισηγμένων, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία στο τέλος του μήνα. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις -πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ- από τις ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Dimand, Fais Group, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company και Safe Bulkers.
Την Παρασκευή (26/9) σειρά έχουν οι CrediaBank, ΕΥΑΘ, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, Revoil, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Εβροφάρμα, Mermeren Kombinat, Flexopack και Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ. Το πρόγραμμα της Δευτέρας (29/9) έχει ως εξής: ΟΛΠ, Intracom Holdings, Orilina Properties, Πλαστικά Κρήτης, Qualco Group, Elinoil, Intertech, CNL Capital, Δάιος Πλαστικά, Έλαστρον, Mevaco, Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος και European Innovation Solutions.
Διορθώνουν οι διεθνείς αγορές
Σημάδια κόπωσης παρουσιάζει η Wall Street μετά τα διαδοχικά ρεκόρ, με τους επενδυτές να περιμένουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Διατηρείται σήμερα το κλίμα διόρθωσης, με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά -0,1%, τον S&P 500 κατά -0,5% και τον Nasdaq κατά -0,6%. Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν δύο ετών και οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας διαμορφώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα των προβλέψεων, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική. Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) την Παρασκευή, του αγαπημένου δείκτη αποτύπωσης του πληθωρισμού της Fed.
Απώλειες καταγράφουν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αφομοιώνουν τα επιφυλακτικά μηνύματα της Fed σχετικά με τις προοπτικές για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -0,5% και διαπραγματεύεται στις 551 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,2%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -0,4% και ο γερμανικός DAX διολισθαίνει κατά -0,6%.
