Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομο «φρένο» στο 5ήμερο ανοδικό σερί - Απώλειες σχεδόν 1,5%

Κοντά στο χαμηλό ημέρας ο Γενικός Δείκτης, κάτω από τις 2.040 μονάδες - Το placement στην Aktor ενίσχυσε σημαντικά τον τζίρο - «Βουτιά» για Jumbo, ΕΥΔΑΠ και ΑΔΜΗΕ λόγω των αδύναμων αποτελεσμάτων