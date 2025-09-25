ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο-ρεκόρ στα €467,5 εκατ. – Αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. το α’ εξάμηνο
Αυξημένα κατά 29% τα EBITDA και αύξηση 62% στον τζίρο - Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου αποτυπώνουν τη στρατηγική του Ομίλου για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας
Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας του διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη για τον Όμιλο ΑΒΑΞ το Α’ εξάμηνο του 2025, καθώς η κατασκευαστική εταιρία κατέγραψε τζίρο – ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 61%, αυξημένα κέρδη 74% και EBITDA μεγαλύτερο κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου:
• Αύξηση 62% στον κύκλο εργασιών – διαμορφώθηκε στα 467,5 εκατ. ευρώ, έναντι 289,1 εκατ. το 2024 και 192,2 εκατ. ευρώ το 2023.
• Άνοδος 74% στα καθαρά κέρδη – στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2024
• EBITDA αυξημένο κατά 29% το α΄ εξάμηνο του 2025, στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους
• Αμετάβλητος Καθαρός Δανεισμός & Τραπεζικό Leasing, μειωμένος κατά 49% από το 2020
• Βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,96x την 30.06.2025 από 2,25x την 31.12.2024
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,76 δισ. ευρώ(Σεπτέμβριος 2025)
• Τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση Επιχειρηματικής Αξίας / EBITDA 5,0x
