ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο-ρεκόρ στα €467,5 εκατ. – Αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. το α’ εξάμηνο

Αυξημένα κατά 29% τα EBITDA και αύξηση 62% στον τζίρο - Τα αποτελέσματα Α’ εξαμήνου αποτυπώνουν τη στρατηγική του Ομίλου για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας