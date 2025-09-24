Η τουρκική Botas έκλεισε 20ετή συμφωνία με την Mercuria για την εισαγωγή LNG που παράγεται στις ΗΠΑ
Από το 2026 η Botas θα εισάγει ετησίως περίπου 4 δισ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου που παράγεται στις ΗΠΑ
Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Τουρκίας υπέγραψε μια 20ετή συμφωνία εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ελβετική εμπορική εταιρεία Mercuria Energy Group, την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σε μια σειρά νέων συμβολαίων.
Από το 2026, η Botas θα εισάγει περίπου 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως υγροποιημένου φυσικού αερίου που παράγεται στις ΗΠΑ στην εγχώρια αγορά της, καθώς και στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλαν Μπαϊρακτάρ σε μια ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας έκθεση του Bloomberg από την περασμένη εβδομάδα.
Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 8% της συνολικής ετήσιας ζήτησης φυσικού αερίου της Τουρκίας, αλλά η αναφορά σε άλλες αγορές υποδηλώνει ότι μέρος του εφοδιασμού θα κατευθυνθεί προς την υποστήριξη των διεθνών εμπορικών φιλοδοξιών της Botas. Ο μόνος ενεργός εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Βόρεια Αφρική είναι η Αίγυπτος, με την οποία η Τουρκία συμφώνησε πρόσφατα να παρέχει έναν προσωρινό τερματικό σταθμό εισαγωγής.
Η Botas υπέγραψε επίσης μια προκαταρκτική συμφωνία με την αυστραλιανή Woodside Energy Group Ltd. για την εισαγωγή επιπλέον 5,8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων σε διάστημα εννέα ετών από το έργο εξαγωγής LNG της Λουιζιάνα στις ΗΠΑ, με έναρξη το 2030, ανέφερε ο Bayraktar σε ξεχωριστή ανάρτηση.
Οι συμφωνίες προστίθενται σε μια σειρά συμφωνιών LNG που υπέγραψε η Τουρκία στη διάσκεψη Gastech νωρίτερα αυτό το μήνα, καθώς διαφοροποιεί το μείγμα των εισαγωγών της μακριά από τους μακροχρόνιους προμηθευτές μέσω αγωγών, τη Ρωσία και το Ιράν.
