Ενα εσπρέσο και ένα Cialis πριν το γυμναστήριο – Η αμφιλεγόμενη νέα μόδα
Ενα εσπρέσο και ένα Cialis πριν το γυμναστήριο – Η αμφιλεγόμενη νέα μόδα
Μια ακόμα θεωρία έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια για καλύτερα αποτελέσματα από τους παθιασμένους λάτρεις των γυμναστηρίων
Στα γυμναστήρια των μεγαλουπόλεων είναι γνωστό ότι οι τάσεις εμφανίζονται και αλλάζουν με ρυθμό ταχύτερο κι από τις αλλαγές στις playlists των ραδιοφωνικών σταθμών. Μια νέα «συνταγή» κερδίζει έδαφος με εντυπωσιακό τρόπο τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα. Η μόδα έχει να κάνει με δύο ουσίες που οι περισσότεροι γνωρίζουν ήδη πολύ καλά, αλλά σε εντελώς διαφορετικά πλαίσια: την καφεΐνη και το Cialis σε μικρή δόση. Ο συνδυασμός τους πριν από τη γυμναστική προβάλλεται πλέον ως το μυστικό όπλο για καλύτερη απόδοση, πιο έντονη αγγείωση και, κυρίως, περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα στο χώρο του fitness.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα