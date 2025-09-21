Lamborghini Pregunta: Το Rafale των δρόμων και των 4 εκατομμυρίων ευρώ

Με έμπνευση από το γαλλικό μαχητικό και την σχεδιαστική τρέλα που καθιέρωσε την Lamborgini, το Pregunta παραμένει μια δημιουργία που καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας