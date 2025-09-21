Lamborghini Pregunta: Το Rafale των δρόμων και των 4 εκατομμυρίων ευρώ
Lamborghini Pregunta: Το Rafale των δρόμων και των 4 εκατομμυρίων ευρώ
Με έμπνευση από το γαλλικό μαχητικό και την σχεδιαστική τρέλα που καθιέρωσε την Lamborgini, το Pregunta παραμένει μια δημιουργία που καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ τέχνης και τεχνολογίας
«Εσύ, κύριε Lamborghini, ασχολείσαι με τρακτέρ, άσε τα αυτοκίνητα σε εμάς». Η συνάντηση μεταξύ των δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είχε εξελιχθεί καλά. Ο ήδη διάσημος για τα αυτοκίνητα του Enzo Ferrari αντιμετώπισε με αλαζονεία τον κατασκευαστή τρακτέρ Ferrucio Lamborghini, όταν ο δεύτερος τον είχε επισκεφθεί να παραπονεθεί για κάποια μηχανικά προβλήματα στις Ferrari που είχε αγοράσει. Ο Ferrucio θίχτηκε βαθιά. Και το έβαλε γινάτι: Όχι μόνο να κατασκευάσει αυτοκίνητα, αλλά να ξεπεράσει ακόμα και την Ferrari.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα