Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες για δεύτερη μέρα σε συντονισμό με τη διόρθωση στην Ευρώπη

Στοίχημα η διατήρηση πάνω από τις 2.050 μονάδες - Στο επίκεντρο η επερχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed και τα αποτελέσματα α' εξαμήνου των εισηγμένων