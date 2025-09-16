Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες για δεύτερη μέρα σε συντονισμό με τη διόρθωση στην Ευρώπη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες για δεύτερη μέρα σε συντονισμό με τη διόρθωση στην Ευρώπη
Στοίχημα η διατήρηση πάνω από τις 2.050 μονάδες - Στο επίκεντρο η επερχόμενη μείωση επιτοκίων από τη Fed και τα αποτελέσματα α' εξαμήνου των εισηγμένων
Σε πτωτικό έδαφος κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, έχοντας ευθυγραμμιστεί με τη διορθωτική πορεία που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές αγορές. Την αυριανή ετυμηγορία της Federal Reserve περιμένει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα, με τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο. Αναμένονται, δε, άλλες δύο μειώσεις της ίδιας κλίμακας έως το τέλος του 2025. Σε εγχώρια βάση, η προσοχή παραμένει στραμμένη στα εξαμηνιαία οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.051,90 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.049,93 (χαμηλό ημέρας) και των 2.056,56 μονάδων (υψηλό ημέρας). Βασικός στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη πάνω από τις 2.050 μονάδες.
«Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί έβαλε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διόρθωσε ελεγχόμενα, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων. Με κέρδη άνω του +1,7% εξελίσσεται ο Σεπτέμβριος, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελέσει τον 11ο συνεχόμενο θετικό μήνα για το ΧΑ. Ταυτόχρονα, κάνει ράλι 40% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοινώνουν σήμερα η Aegean και η Noval Property. Την Τετάρτη (17/9) ακολουθούν η Cenergy, η Lamda Development και η Ευρώπη Holdings, την Πέμπτη (18/9) η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ και την Παρασκευή (19/9) η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Mermeren Kombinat.
Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (16/9), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.051,90 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.049,93 (χαμηλό ημέρας) και των 2.056,56 μονάδων (υψηλό ημέρας). Βασικός στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη πάνω από τις 2.050 μονάδες.
«Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί έβαλε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διόρθωσε ελεγχόμενα, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.050 μονάδων. Με κέρδη άνω του +1,7% εξελίσσεται ο Σεπτέμβριος, ο οποίος ενδεχομένως να αποτελέσει τον 11ο συνεχόμενο θετικό μήνα για το ΧΑ. Ταυτόχρονα, κάνει ράλι 40% από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοινώνουν σήμερα η Aegean και η Noval Property. Την Τετάρτη (17/9) ακολουθούν η Cenergy, η Lamda Development και η Ευρώπη Holdings, την Πέμπτη (18/9) η Viohalco, η Κρι Κρι, η Profile, η Lavipharm και η Ελλάκτωρ και την Παρασκευή (19/9) η Alpha Trust Holdings και η Κέκροψ. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (22/9) Alumil, Τετάρτη (24/9) ΑΔΜΗΕ, Λανακάμ, Πέμπτη (25/9) ΕΥΔΑΠ, ΑΒΑΞ, ΟΛΘ, Μαθιός Πυρίμαχα, Loulis Food Ingredients, Έλτον, Fais Group, Σίδμα Μεταλλουργική, Alter Ego Media, AS Company, Safe Bulkers και Παρασκευή (26/9) CrediaBank, Premia Properties, Trastor ΑΕΕΑΠ, CPLP Shipping Holdings, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q&R, Alpha Real Estate, Interlife, Logismos, Mermeren Kombinat.
Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η αναδιάρθρωση των δεικτών στον FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα