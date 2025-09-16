Κικίλιας προς ΓΓ του ΙΜΟ: Στηρίζουμε το πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, αλλά απαιτούνται βελτιώσεις

Όπως είπε ο υπουργός, η έλλειψη πράσινων καυσίμων απαιτεί πιο ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, δίκαιη μεταχείριση των μεταβατικών καυσίμων, όπως το LNG, αλλά και έξυπνη χρήση του μηχανισμού ανταμοιβής