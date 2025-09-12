Pharos: Με την… τρίτη άλλαξε χέρια το μεγάλο ακίνητο στον Πειραιά
Μετά από μάχη μεταξύ των μνηστήρων που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες - Σε ποια τιμή κατακυρώθηκε
Μετά από σκληρή μάχη μεταξύ των μνηστήρων, που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι άλλαξε χέρια το μεγάλο ακίνητο Pharos που βρίσκεται στην περιοχή του Πειραιά.
Μάλιστα ενώ η αρχική διάρκεια του πλειστηριασμού ήταν δύο ώρες, λόγω των συνεχιζόμενων, διαδοχικών «χτυπημάτων», δόθηκαν παρατάσεις που ξεπέρασαν συνολικά τη μία ώρα.
Έτσι, σήμερα το ακίνητο βγήκε με την τιμή εκκίνησης μειωμένη κατά 20% ή 2,6 εκατ. ευρώ, στα 10,4 εκατ. ευρώ και τελικά κατακυρώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,5 εκατ. ευρώ παραπάνω και κοντά στην αρχική τιμή του.
Με την... τρίτηΣήμερα, ήταν η τρίτη φορά που το εν λόγω ακίνητο βγήκε στο σφυρί. Ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 14 Μαΐου, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 13 εκατ. ευρώ, κάτι που το καθιστούσε ως ένα από τα ακριβότερα ιδιωτικά ακίνητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τόσο σε εκείνη τη φάση, όσο και στην επόμενη, στις 20 Ιουνίου, η διαδικασία κατέληξε άγονη ελλείψει πλειοδοτών.
