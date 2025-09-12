Pharos: Με την… τρίτη άλλαξε χέρια το μεγάλο ακίνητο στον Πειραιά

Μετά από μάχη μεταξύ των μνηστήρων που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες - Σε ποια τιμή κατακυρώθηκε