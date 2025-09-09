Νέο ρεκόρ για τον Nikkei μετά την παραίτηση Ιάπωνα πρωθυπουργού Ισίμπα – Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Νέο ρεκόρ στον Nikkei μετά την παραίτηση Ισίμπα, κέρδη στο Χονγκ Κονγκ και στη Σεούλ, πτωτικά Αυστραλία, Κίνα και Ινδία, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Η παραίτηση του πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα έδωσε ώθηση στις ιαπωνικές μετοχές, με τον δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τις 44.000 μονάδες, οδηγούμενος κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο, προτού υποχωρήσει ξανά, κοντά στις 43.600 μονάδες.
Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται σε μεικτό έδαφος, μετά τη θετική πορεία της Wall Street, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα ασθενέστερα του αναμενόμενου στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο. Οι αγορές πλέον «ποντάρουν» ακόμα και σε μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης.
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε νωρίτερα από τα ιστορικά υψηλά, κινούμενος κοντά στις 43.600 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διατηρούσε επίπεδα άνω των 25.800, περιορίζοντας μέρος των ημερήσιων κερδών που το είχαν οδηγήσει στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2021. Οι αγορές προεξοφλούν ότι ο επόμενος ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος θα προχωρήσει σε νέα δημοσιονομικά κίνητρα. Αναλυτές της Julius Baer βλέπουν την πολιτική αλλαγή να οδηγεί σε σταθερότερο περιβάλλον και προβλέπουν τον Nikkei 225 στις 46.000 μονάδες σε 12 μήνες. Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε 0,1% έναντι του δολαρίου.
Ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,07% πάνω από τις 3.250 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων. Στον αντίποδα, ο Shanghai Composite στην Κίνα υποχώρησε κατά 0,30% κοντά στις 3.800 μονάδες, ενώ ο Shenzhen Component διολίσθησε 0,89% στις 12.500 μονάδες.
