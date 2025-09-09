Νέο ρεκόρ για τον Nikkei μετά την παραίτηση Ιάπωνα πρωθυπουργού Ισίμπα – Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Νέο ρεκόρ στον Nikkei μετά την παραίτηση Ισίμπα, κέρδη στο Χονγκ Κονγκ και στη Σεούλ, πτωτικά Αυστραλία, Κίνα και Ινδία, ενώ οι επενδυτές αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ