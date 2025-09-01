Το σχέδιο του Μπερνάρ Αρνό για να αντιμετωπίσει τη γαλλική κρίση
Το σχέδιο του Μπερνάρ Αρνό για να αντιμετωπίσει τη γαλλική κρίση
Η επερχόμενη κρίση στη Γαλλία κάνει τους επενδυτές του γνωστού, στον κόσμο των luxury brands, ομίλου LMVH να ζητούν τη διάσπασή του για μείωση του επερχόμενου κινδύνου
Η μεγαλύτερη εταιρεία πολυτελείας στον κόσμο, η LVMH, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από επενδυτές, σύμφωνα και με τον Economist, που ζητούν να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο διάσπασης της αυτοκρατορίας της. Η φράση που ακούγεται ολοένα και συχνότερα στη χρηματοοικονομική επικαιρότητα -Investors are starting to call for the luxury conglomerate to break itself apart- αποτυπώνει μια στροφή που δεν περιορίζεται πλέον στη θεωρία, αλλά εισέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση.
