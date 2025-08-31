Luxury beauty: Το κραγιόν των $160 της Louis Vuitton και το παιχνίδι ισχύος στην αγορά
Luxury beauty: Το κραγιόν των $160 της Louis Vuitton και το παιχνίδι ισχύος στην αγορά
Η κυκλοφορία της σειράς La Beauté και το πολυτελές κραγιόν των 160 δολαρίων δεν είναι απλώς ένα προϊόν ομορφιάς, αλλά μια στρατηγική δήλωση της Louis Vuitton για την τοποθέτησή της στην αγορά πολυτελών καλλυντικών
Θα δίνατε 160 δολάρια για ένα κραγιόν; Η Louis Vuitton φαίνεται να ποντάρει ότι αρκετοί καταναλωτές θα το κάνουν. Ο γαλλικός οίκος πολυτελείας έκανε το πολυαναμενόμενο βήμα στον χώρο των καλλυντικών με τη νέα σειρά La Beauté, σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης makeup artist Pat McGrath. Το κεντρικό προϊόν, το κραγιόν Rouge Complete, τιμολογείται στα 160 δολάρια, τιμή σχεδόν διπλάσια από αυτήν που συναντάμε σε αντίστοιχες σειρές Hermès, Gucci ή Chanel.
Η Louis Vuitton δεν επιδιώκει να «κερδίσει» την αγορά με ανταγωνιστικές τιμές, αλλά να ενισχύσει το αίσθημα αποκλειστικότητας και να τοποθετηθεί στην κορυφή της πολυτελούς κατηγορίας καλλυντικών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η Louis Vuitton δεν επιδιώκει να «κερδίσει» την αγορά με ανταγωνιστικές τιμές, αλλά να ενισχύσει το αίσθημα αποκλειστικότητας και να τοποθετηθεί στην κορυφή της πολυτελούς κατηγορίας καλλυντικών.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα