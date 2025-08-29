Μέτρα ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις – Τι θα γίνει με το επίδομα των 250 ευρώ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, με στόχους την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που βαραίνουν από το κόστος ζωής.Δημοσιονομικοί πόροι και στόχευση μέτρωνΤο δημοσιονομικό περιθώριο που διατέθηκε –ύψους 1,5 δισ. ευρώ- ενισχύει ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις μισθών και συντάξεων για το 2026. Πίσω από το «καλάθι» των εξαγγελιών βρίσκονται μέτρα που αφορούν περιπτώσεις όπου η φορολογία και οι εισφορές μειώνονται, αλλά και αλλαγές στη φορολογική κλίμακα με ενδιάμεσο συντελεστή 15 %, προσαρμογή σημείων μετάβασης στη μεσαία κλίμακα και μείωση του ανώτατου συντελεστή έως 40 %.Κοινωνική στήριξη και φορολογικά κίνητραΕιδικό βάρος δίνεται σε ζευγάρια με παιδιά, ηλικιωμένους και νέους. Στο τραπέζι βρίσκονται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 450.000 συνταξιούχους, επέκταση του επιδόματος των €250 για χαμηλό εισόδημα, αλλά και νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα στην αγορά.Επιπλέον, επανεξετάζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», για νέα στεγαστικά δάνεια έως €190.000 για νέους κάτω των 50 ετών, καθώς και νέα φορολογικά κίνητρα για όσους διαθέτουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες.Χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομική σταθερότηταΤα μέτρα αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και προορίζονται ώστε να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Εκτιμάται ότι θα προσφέρουν όφελος από €300 έως €2.000 ετησίως σε περίπου 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα διατηρηθεί.