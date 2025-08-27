Πέφτει ο τουρισμός σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις – Πλήγμα για έοσδα και θέσεις εργασίας

Η μείωση τουρισμού σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις απειλεί €245 δισ. σε τουριστικό ΑΕΠ και 3 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2027, ενώ αστικές οικονομίες εκτίθενται σε σοβαρή απώλεια εσόδων