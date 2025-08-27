Πέφτει ο τουρισμός σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις – Πλήγμα για έοσδα και θέσεις εργασίας
Η μείωση τουρισμού σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις απειλεί €245 δισ. σε τουριστικό ΑΕΠ και 3 εκατ. θέσεις εργασίας έως το 2027, ενώ αστικές οικονομίες εκτίθενται σε σοβαρή απώλεια εσόδων
Η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) δείχνει ότι η μείωση της τουριστικής ροής σε 11 κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις μπορεί να κοστίσει μέχρι 245 δισ. δολάρια στο τουριστικό ΑΕΠ και να οδηγήσει σε απώλεια 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μέσα σε τρία χρόνια.
Μεταξύ των πόλεων αυτών είναι η Βενετία, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη και το Παρίσι – περιοχές όπου οι διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόνο στην Ιταλία, η Βενετία αναμένεται να χάσει 14,1 δισ. άμεσα και 18,4 δισ. έμμεσα, με αντίστοιχες απώλειες στα φορολογικά έσοδα της περιφέρειας.
Δεν είναι μόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις που κινδύνευσαν. Το πλήγμα στη Βενετία ισοδυναμεί με κονδύλια για την κατασκευή 260 νέων νοσοκομείων. Το Άμστερνταμ μπορεί να χάσει 12,4 δισ. άμεσα και 23,6 δισ. έμμεσα — με ενδεχόμενη απώλεια 364.000 θέσεων εργασίας στην Ολλανδία.
