Καλοκαιρινή «καταιγίδα» για τις Big Tech – Οι φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη
Η αμφισβήτηση της αξίας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις αγορές - Η έκθεση του MIT και οι δηλώσεις του Σαμ Άλτμαν για την ΑΙ
Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων, καθώς η αμφισβήτηση της πραγματικής αξίας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις αγορές και οδήγησε σε σημαντική διόρθωση ορισμένους από τους μεγαλύτερους «πρωταγωνιστές» του κλάδου.
Η Nvidia, η οποία είχε εξελιχθεί στην πρώτη εταιρεία παγκοσμίως με κεφαλαιοποίηση 4 τρισ. δολαρίων χάρη στη ζήτηση για μικροτσίπ ΤΝ, υποχώρησε κατά 3,5% την Τρίτη. Η Palantir, γνωστή για τις εφαρμογές λογισμικού, σημείωσε βουτιά 9,4%, ενώ η Arm κατέγραψε πτώση 5%. Οι απώλειες αυτές παρέσυραν και τους δείκτες: ο Nasdaq Composite υποχώρησε 1,4% — η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την 1η Αυγούστου — ενώ ο S&P 500 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,7%.
Η πτώση στον τεχνολογικό κλάδο συνεχίστηκε και στα ασιατικά χρηματιστήρια την Τετάρτη με την SoftBank Group να σημειώνει ισχυρή πτώση, χάνοντας πάνω από 8%. Επίσης, η SK Hynix, παραγωγός μνημονικών chips, υποχωρεί 3,8%. Η πτώση των τεχνολογικών μετοχών συνδέονται με τη βουτιά στις μετοχές των Big Tech που σημειώθηκε στη Wall Street με οδηγό την Nvidia η οποία έχασε 3,5%, και ηγήθηκε των απωλειών.
Σύμφωνα με τους Financial Times, καταλυτικό ρόλο είχε μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), η οποία παρουσίασε ένα ιδιαίτερα επιφυλακτικό πλαίσιο για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη.
