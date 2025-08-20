Καλοκαιρινή «καταιγίδα» για τις Big Tech – Οι φόβοι για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη

Η αμφισβήτηση της αξίας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη προκάλεσε κύμα ανησυχίας στις αγορές - Η έκθεση του MIT και οι δηλώσεις του Σαμ Άλτμαν για την ΑΙ