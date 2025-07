Τα (μη) εν οίκω καυγαδάκια… και ολίγον συστολή, τα νερά που σπάσανε, το αλεπουδάκι του Αλέξη, ο Planetάρχης, η Λάρα και το Γαλαξίδι, τα σενάρια της ΕΥΑΘ

Κλείσιμο

Μέσα στις ζέστες που σφίγγουν βγαίνουν και ολίγον δημοσίως τα ενδοοικογενειακά (Σκέρτσος-Πυργιώτη). Ο ίδιος ο Κ.Μ γι’ αυτό το θέμα τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του Ακη γιατί σου λέει δεν γίνεται κυρία μου να δουλεύεις (και) για την κυβέρνηση -31 συμβάσεις είχες- και να μας την λες και δημοσίως και να μας ειρωνεύεσαι, έστω και αν κανείς δεν βρήκε σωστό το θέαμα μία χούφτα αριστερομυστήριοι να εμποδίζουν την επίσκεψη σε Ισραηλινούς τουρίστες στην Σύρο. Όχι βέβαια ότι έκανε και κανένα έγκλημα που είπε δημοσίως τη γνώμη της, αλλά προφανώς όταν δουλεύεις για την κυβέρνηση, τουλάχιστον δεν την χλευάζεις δημοσίως. Αυτά ειπώθηκαν στον πρωινό καφέ χθες στο Μ.Μ. Εντάξει, νομίζω ότι μπορεί να σφίξανε οι ζέστες, αλλά μάλλον απαιτείται συμμάζεμα από Σεπτέμβριο, αν θέλει η κυβέρνηση να πάει παρακάτω. Κατά τα λοιπά στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστούν οι προτεραιότητες που έχει κάθε υπουργός για το β' εξάμηνο του 2025. Η λογική των «μπλε φακέλων» έχει τελειώσει, τώρα ο καθένας παίρνει 4-5 βασικά projects που πρέπει κατά προτεραιότητα να τρέξει και για τα οποία υπάρχει και υψηλή επιστασία από το Μ.Μ.Eurofighter-Η χθεσινή παρουσίαση Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις περιλάμβανε την υλοποίηση μιας δέσμευσης που είχε αναλάβει το μακρινό 2010 ο τότε υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, όμως έμεινε στα χαρτιά: την κατάργηση της θητείας σε Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό. Κατά τα άλλα, ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» ήταν η απόκτηση των Eurofighter από την Τουρκία. Μου λένε πάντως, ότι ατύπως στον τέταρτο όροφο του Πενταγώνου εκτιμούν ότι το αεροσκάφος που παίρνουν οι Τούρκοι δεν αλλάζει τις ισορροπίες στον αέρα, καθώς εμείς πήραμε τα Rafale, αναβαθμίζουμε τα F-16 και είμαστε στη γραμμή εκκίνησης για τα F-35. Σημειωτέον, παρά τις προσπάθειες του Ερντογάν -και τη μεσιτεία του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Μπάρακ- οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ ούτε έχουν αρθεί, ούτε προβλέπεται να αρθούν άμεσα.Σπάσανε τα νερά…-Οι ανακοινώσεις για την λειψυδρία πάνε για τον Σεπτέμβριο τελικώς, γιατί φαίνεται ότι υπήρξε μία… εμπλοκή μεταξύ του αντιπροέδρου Χατζηδάκη και του υπουργού Παπασταύρου, αφού ο δεύτερος δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένος για τον σχεδιασμό του πρώτου και είπε… καθίστε ρε παιδιά να το δούμε καλύτερα γιατί είναι σύνθετο το θέμα και θέλει μελέτη. Πάντως αρμοδίως, το Μ.Μ λέει ότι θα προχωρήσει έτσι όπως σχεδιάστηκε γιατί να ασχολούνται 739 φορείς με το νερό σ’ όλη την χώρα δεν γίνεται. Απ’ ότι άκουσα παίζουν και μερικές επιχειρηματικές ψιλογκρίνιες…Η αλεπού και το αλεπουδάκι...-Αυτά που έκανε 17 χρόνια πριν ο Αλέξης, ο μάστορας του λαϊκισμού, τα θυμήθηκε χθες ο Χαρίτσης. Πήγε με έναν φουκαρά Παλαιστίνιο στο Προεδρικό Μέγαρο, έξω στην πόρτα την ώρα της δεξίωσης, και ζήτησε να τον βάλει μέσα… λευτεριά κ.λπ., κ.λπ., και μετά, όταν δεν τον έβαλαν, έφυγε παρέα του. Το 2008 το είχε κάνει ο Τσίπρας με μια όμορφη μαυρούλα κομμώτρια, για να… πουλήσει ανθρώπινα δικαιώματα. Δέκα η αλεπού, δώδεκα το αλεπουδάκι…Ο χειρότερος εφιάλτης για αγορές - οικονομίες-Συνήθως η στήλη ξεκινά τις οικονομικές ειδήσεις από την ελληνική αγορά και καταλήγει στα διεθνή, αλλά σήμερα κάνουμε μια αλλαγή γιατί έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη που δεν συμβαίνει κάθε μέρα, ή σωστότερα, δεν συμβαίνει σε μια ισχυρή χώρα όπως οι ΗΠΑ. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα των Financial Times τα δυο τρίτα του υφιστάμενου δημοσίου χρέους των ΗΠΑ έχει λήξεις μικρότερες της πενταετίας. Πέρυσι, περίπου το το ένα τρίτο του χρέους που εκδόθηκε είχε λήξη κάτω του ενός έτους. Η επισήμανση των FT δείχνει ότι οι αγορές αρχίζουν να γίνονται πιο επιφυλακτικές απέναντι στο χρέος των ΗΠΑ και οι χρηματοδοτήσεις για μεγάλες περιόδους έχουν γίνει πιο δύσκολες. Οι ΗΠΑ ασφαλώς δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος, αλλά ο γενικός κανόνας είναι πως αν οι αγορές αρχίσουν να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του χρέους, τότε η αναχρηματοδότηση γίνεται αδύνατη.Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια πρόταση της METLEN-Λήγει σήμερα η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την ένταξη της METLEN στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ασφαλής εικόνα θα υπάρχει σήμερα το απόγευμα αλλά οι εκτιμήσεις στην αγορά είναι ότι πιθανότατα επιτυγχάνεται η συγκέντρωση του 90% των μετόχων. Όσοι αποδέχθηκαν τη δημόσια προσφορά θα έχουν τις νέες μετοχές στη μερίδα τους στις 4 Αυγούστου. Αυτοί που δεν κατέθεσαν τις μετοχές τους θα «παγώσουν» για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα και η μοναδική δυνατότητα που έχουν είναι να μετέχουν στο squeeze out όπου μπορούν να πουλήσουν στα 39 ευρώ. Αν δεν πάρουν μέρος ούτε στο squeeze out θα χρειαστεί να αναζητήσουν τις μετοχές τους στο Παρακαταθηκών.Κλειδί το δίκτυο για τα Λαχεία