Διπλό ρεκόρ στη Wall Street από S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τις εταιρικές επιδόσεις

Τα καλά εταιρικά αποτελέσματα και τα σημάδια αντοχής της αμερικανικής οικονομίας δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα στη Wall Street ωθώνταςκαισε νέα υψηλά. Η αγορά, εξάλλου, άφησε πίσω της την χθεσινή αναταραχή με επίκεντρο τον Τζερόμ Πάουελ, δεδομένου πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αρνηθεί ότι πρόκειται να προχωρήσει σε αποπομπή του προέδρου της Fed.Έτσι, λοιπόν, οενισχύθηκε κατά 0,52% στις 44.484 μονάδες, ο S&P 500 «άγγιξε» νέα υψηλά στις 6.297 μονάδες με αύξηση 0,54%, – αν και δεν κατάφερε να κρατηθεί πάνω από το ορόσημο των 6.300 μονάδες – και ο Nasdaq πρόσθεσε ένα ακόμη ρεκόρ στις 20.884 μονάδες με άνοδο 0,74%.Τούστερα από μια προσωρινή παύση, συνέχισε την ανοδική του πορεία τον Ιούλιο, που αναμένεται να είναι ο καλύτερος μήνας του 2025.Στη δε, αγορά ομολόγων η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε στο 4,4623% και του 2ετούς στο 3,919%.Οι μετοχές που είναι πιο ευαίσθητες στις οικονομικές εξελίξεις υπερ-απέδωσαν, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις (ο δείκτης αυξήθηκε πολύ άνω του αναμενόμενου κατά 0,6% σε μηνιαία βάση μετά από δύο μήνες κάμψης) και η μείωση των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας επανέφεραν την αισιοδοξία στην αγορά.Ο τεχνολογικός κλάδος ενισχύθηκε σημαντικά, με αφορμή τις αισιόδοξες προβλέψεις της Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., οι οποίες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η PepsiCo Inc. κατέγραψε σημαντικά κέρδη μετά από ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων τριμήνου.Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ κατέγραψαν ευρεία άνοδο τον Ιούνιο, καθησυχάζοντας τις ανησυχίες για κόπωση των καταναλωτών. Οι νέες αιτήσεις ανεργίας μειώθηκαν για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Απριλίου.«Όσο η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται και η ανεργία παραμένει χαμηλή, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να ξοδεύουν. Αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί αυξανόμενα κέρδη, που αποτελούν το καύσιμο για υψηλότερες τιμές μετοχών», υποστήριξε ο Κρις Ζακαρέλι της Northlight Asset Management.Από την πλευρά του ο Τζέιμι Κοξ της Harris Financial Group σχολίασε ότι «οι καταναλωτές φαίνεται να ξεπέρασαν το σοκ των δασμών του Απριλίου και επιστρέφουν στις αγορές… Τώρα μένει να δούμε αν η Fed έχει αρκετά στοιχεία για να επικοινωνήσει καθαρά ότι τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και πάλι ο κύκλος μείωσης επιτοκίων», πρόσθεσε.Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, ισχυρίστηκε ότι είναι λογικό οι αξιωματούχοι να σχεδιάζουν δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025, προειδοποιώντας ωστόσο να μην καθυστερήσουν υπερβολικά. Από την άλλη, η Αντριάνα Κούγκλερ, μέλος του ΔΣ της Fed, υπογράμμισε την ανάγκη σταθερότητας προς το παρόν, επικαλούμενη την αύξηση του πληθωρισμού λόγω των δασμών.Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι η πορεία των επόμενων μηνών τόσο για την αγορά όσο και για την στρατηγική της Fed θα εξαρτηθούν από το ζήτημα των δασμών και άρα τις επιπτώσεις που θα έχουν στην πραγματική οικονομία.«Αν οι δασμοί αρχίσουν να επιβαρύνουν την κατανάλωση τους επόμενους μήνες, τότε υπάρχει κίνδυνος για το β’ εξάμηνο του έτους», προειδοποίησε ο Μπρετ Κένγουελ της eToro προσθέτοντας, πάντως, ότι «προς το παρόν οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και αυτό στηρίζει τη χρηματιστηριακή αγορά».