Τι προτείνουν τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα για την τραπεζική ενοποίηση

Διαβάστε περισσότερα στο

Στη γραμμή Ντράγκι και Λέττα με μια έκθεση Less is More οι τράπεζες προτείνουν λιγότερους αφηρημένους και αντικρουόμενους κανόνες αλλά και μια κορυφαία αλλαγή: Να αυξηθεί ο έλεγχος από την πολιτική και την δικαστική εξουσία στον κλάδο αναλαμβάνοντας τα Κοινοβούλια το βάρος της θεσμοθέτησης για τα πιστωτικά ιδρύματα και τα δικαστήρια το βάρος του ελέγχου.Περισσότερη Ευρώπη και λιγότερη γραφειοκρατία επιθυμούν οι τράπεζες ζητώντας από την εκτελεστική εξουσία να είναι πιο ενεργή σε ότι αφορά τη δημιουργία νομικού πλαισίου το οποίο διέπει τον κλάδο.Για το σκοπό αυτόν οι τράπεζες ζητούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εποπτεία να έχει λιγότερη εξουσία στον κάδο έναντι της πολιτικής εξουσίας. Ζητούν δηλαδή το βάρος του δικαίου που διέπει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρώπη να το φέρει η πολιτική εξουσία και όχι η Commission ή οι επόπτες. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να αποτελεί βαρίδι για τον τρόπο που κινούνται οι τράπεζες