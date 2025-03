Το ξενοδοχείο Τhe Dolli σαρώνει και τα βραβεία Michelin

Όταν το δημιουργικό πνεύμα και η εμπνευσμένη αισθητική ενός καταλύματος συνδυάζονται με την αυθεντική φιλοξενία και τη διακριτική πολυτέλεια, τότε μιλάμε για ένα επιδραστικό διεθνές σημείο αναφοράς, για ένα ξενοδοχείο-προορισμό που ανάγει τη διαμονή σε μια μοναδική από κάθε άποψη εμπειρία. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα που έχει κερδίσει το συναρπαστικό THE DOLLI, ένας εκλεπτυσμένος παράδεισος για σύγχρονους globe trotters, που μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας συγκεντρώνει υψηλές διακρίσεις και συνεχή διεθνή βραβεία, αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το εκθαμβωτικό 5 αστέρων boutique ξενοδοχείο του ομίλου Grecotel αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο στον τομέα του luxury travel για την χώρα μας.Mε 2 χρυσά κλειδιά από τον παγκόσμιο οδηγό MichelinΈτσι, στην εντυπωσιακή συλλογή του THE DOLLI το οποίο ψηφίστηκε ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα για το 2024 από τον πλέον αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό θεσμό Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards, που συμπεριέλαβε το THE DOLLI μεταξύ των κορυφαίων ξενοδοχείων παγκοσμίως, ήρθαν να προστεθούν τα δύο χρυσά κλειδιά που του απένειμε πριν λίγες μέρες ο παγκόσμιος γαστρονομικός και τουριστικός πλέον οδηγός, Michelin.O διεθνώς έγκριτος οδηγός που τα τελευταία χρόνια έστρεψε το ενδιαφέρον του και στον τουριστικό κλάδο, για πρώτη φορά φέτος, απένειμε στην Ελλάδα τα Golden Keys του, που αποτελούν την ύψιστη διάκριση στο χώρο του hospitality. Αξίζει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον οδηγό Michelin, προκειμένου να κερδίσει κάποιο ξενοδοχείο ένα από τα πολυπόθητα κλειδιά θα πρέπει να προσφέρει τις πιο αξέχαστες εμπειρίες διαμονής, βάσει πέντε κριτηρίων αριστείας.Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr