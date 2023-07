Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια τον Αύγουστο

Η πλειονότητα των προμηθευτών ανακοίνωσε σταθερά τιμολόγια για τον Αύγουστο ή μειώσεις σε σχέση με τον Ιούλιο.



Ειδικότερα, οι χρεώσεις που ανακοίνωσε η ΔΕΗ παραμένουν στο επίπεδο του Ιουλίου, δηλαδή 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα αν η κατανάλωση είναι έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς αν η κατανάλωση του μήνα υπερβεί τις 500 κιλοβατώρες. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση παραμένει επίσης στα 11,4 σεντς.



Ενδεικτικά τα τιμολόγια από τους λοιπούς προμηθευτές:



- Protergia Οικιακό Value: 0,0946 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 0,11115)

- Ήρων SIMPLY GENEROUS HOME, 8,55 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,0855 Euro/kWh) (από 0,1125)

- Elpedison Green Economy: 8 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,1)

- NRG on time: 13,7 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 13,2)

- Watt&Volt Value: 9,46 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,15)

- Volterra: 13,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

- Zenith Home Now: 14,4 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)



Για το πλαίσιο που θα ισχύει ως προς τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τον Οκτώβριο, οι αποφάσεις αναμένονται έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, όποτε λήγει η ισχύς του έκτακτου μηχανισμού που εφαρμόζεται από πέρυσι το καλοκαίρι.



