Οι Guns N’ Roses αψήφισαν τον καύσωνα και έπαιξαν τρεις ολόκληρες ώρες στο Ολυμπιακό Στάδιο

Το πρόγραμμα τους περιελάμβανε 27 ολόκληρα τραγούδια, μεγάλης διάρκειας τα περισσότερα. Ξεκίνησαν με το «It’s So Easy», ζέσταναν τις μηχανές με το «Welcome To The Jungle», απογείωσαν την ατμόσφαιρα με το «Sweet Child O’ Mine», συγκίνησαν με το «November Rain» και την εξαιρετική διασκευή τους στο «Knockin’ on Heaven’s Door» του Μπομπ Ντύλαν, ευαισθητοποίησαν με το «Civil War» που συνοδευόταν από τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και μάς αποχαιρέτησαν πανηγυρικά, - με τί άλλο; - με το θρυλικό «Paradise City» οι δυνατές δονήσεις του οποίου σήκωσαν στο πόδι ολόκληρο το στάδιο.Λίγα λεπτά πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, ο Axl μάς ζήτησε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το «Happy Birthday» στον Slash, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, και μάς ευχαρίστησε συγκινημένος. Λίγο νωρίτερα, είχε επιδοθεί σε ένα εντυπωσιακό σόλο με την κιθάρα του, εντυπωσιάζοντας με την δεξιοτεχνία του και κερδίζοντας ένα δυνατό, παρατεταμένο χειροκρότημα.«Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα» φώναξε ενθουσιασμένος ο Axl κάπου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα σφυρίζοντας, με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τη λήξη της μεγαλύτερης, σε διάρκεια και προσέλευση, συναυλία του φετινού καλοκαιριού.