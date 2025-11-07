Ο Νίκος Πορτοκάλογλου «Ανάμεσα σε φίλους» στο Θέατρο Παλλάς

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Ανάμεσα», ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.





Μαζί του, σε δύο ξεχωριστά βράδια γεμάτα συγκίνηση και μουσική, θα βρεθούν σπουδαίοι καλλιτέχνες και φίλοι του τραγουδοποιού, για να μοιραστούν τη σκηνή και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μουσικό γεγονός.Οι συναυλίες «Ανάμεσα σε φίλους» σηματοδοτούν τη ζωντανή πρεμιέρα του νέου δίσκου, ο οποίος περιλαμβάνει καινούργιο, πρωτότυπο υλικό και συνεργασίες με αγαπημένους ερμηνευτές. Παράλληλα, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα παρουσιάσει τα πιο γνωστά τραγούδια από την πλούσια δισκογραφία του, σε ένα ταξίδι που ενώνει το παρελθόν με το παρόν της ελληνικής μουσικής σκηνής.Ανδριάνα Αχιτζάνοβα: τραγούδι, νέιΜάριος Λαζ Ιωαννίδης: μπάσο, φωνητικάΚατερίνα Λιάκη: πλήκτραΣοφοκλής Γκέκας: τύμπαναΗλίας Λαμπρόπουλος: βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικάΑλέξανδρος Ζουγανέλης: σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικάΒαγγέλης Μαχαίρας: μπουζούκι, λαούτοΚώστας Μιχαλός: ηλεκτρική & ακουστική κιθάραΒασίλης Κατσαμπέλας :κρουστάΆκης Πασχαλάκης: ηχοληψία p.a.