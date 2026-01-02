Η «ιπτάμενη πιανίστρια» Έλενα Ξυδιά παίζει πιάνο στην κορυφή κάστρου 800 ετών στην Κροατία, δείτε βίντεο

Σαν να συμμετείχε ο Θεός στο γύρισμα, και θέλησε να δημιουργήσει το δικό του σκηνικό, ένα πέπλο απο σύννεφα κατέβηκε αργά. Η ομίχλη τύλιξε το κάστρο. Τα δάση χάθηκαν μέσα στο απέραντο λευκό...μια εικόνα απίστευτη που ούτε τα μεγαλύτερα studio του Hollywood δεν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν!Και ξαφνικά η φύση σώπασε....και άκουγε... τις μελωδίες της Έλενας.Για λίγες στιγμές, το Trakošćan έμοιαζε να αιωρείται στον παράδεισο δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό μνημείο. Ήταν σκηνή. Ήταν σύμβολο. Ήταν υπενθύμιση ότι ο πολιτισμός δεν είναι μουσειακός, είναι ζωντανός, όταν του δίνεις χώρο να αναπνεύσει.Το βίντεο που γεννήθηκε είναι ένας διάλογος μνήμης ανάμεσα στην ιστορία, τη φύση τον άνθρωπο και τη μουσική.Ένα κάλεσμα να ξαναδούμε την πολιτιστική κληρονομιά όχι ως παρελθόν, αλλά ως παρόν και μέλλον.