Λίνα Μενδώνη: Ενεργή η συμμετοχή της Ελλάδας στην προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περιοχές ένοπλων συρράξεων
Εξελέγη, με μεγάλη πλειοψηφία, Mέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Δεύτερου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης του 1954
Mέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Δεύτερου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Χάγης του 1954, για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλων συρράξεων εξελέγη, με μεγάλη πλειοψηφία, σήμερα η Ελλάδα.
Όπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σκοπός της Επιτροπής είναι η ευαισθητοποίηση των κρατών και των λαών τους για την πρόληψη και την καταστολή ζητημάτων προστασίας των πολιτιστικών αγαθών που, ανακύπτουν σε εμπόλεμες περιοχές.
«Καθώς, εξ αιτίας των ένοπλων συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή μας, υφίσταται καταστροφή αρχαιολογικών χώρων και μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η εκλογή της χώρας μας στην Επιτροπή είναι πρωτεύουσας σημασίας. Το γεγονός ότι η ελληνική υποψηφιότητα έλαβε 79 ψήφους στο σύνολο των 85 ψηφισάντων αποτελεί αναγνώριση των διεθνών πρωτοβουλιών, που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα του Πολιτισμού, αλλά και της γενικότερης δυναμικής παρουσίας της χώρας μας στην UNESCO» υπογράμμισε η ίδια ενώ συνεχάρη και τα στελέχη των υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού για την μεθοδική και συστηματική δουλειά τους στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού, καθώς και τον επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο και τα μέλη της ΜΕΑ για την ουσιαστική συνεργασία και συμβολή τους.
