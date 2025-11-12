Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
«Ιβάνοφ»: Ο Γιάννης Χουβαρδάς ανεβάζει το αριστούργημα του Τσέχωφ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά - Φωτογραφίες
Ποιοι διακεκριμένοι ηθοποιοί παίζουν στην παράσταση και πότε θα γίνει η πρεμιέρα
Με το αριστούργημα του Άντον Τσέχοφ «Ιβάνοφ» ετοιμάζεται να αναμετρηθεί ο Γιάννης Χουβαρδάς. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης θα ανεβάσει το σημαίνον έργο του Ρώσου συγγραφέα στις 23 Ιανουραρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με έναν πολύ δυνατό θίασο στον οποίο συμπράττουν, μεταξύ άλλων, οι Αργύρης Ξάφης, Νίκος Χατζόπουλος και Γιάννης Νταλιάνης.
Ο «Ιβάνοφ!» θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Τσέχοφ, γραμμένο κατά την πρώτη, νεανική περίοδο της λογοτεχνικής του καριέρας, και περιέχει όλα τα στοιχεία που αργότερα ανέδειξαν τον Ρώσο συγγραφέα ως έναν από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως: συνταρακτική θεματολογία, συναρπαστική γραφή, πολύπλοκοι χαρακτήρες, πρωτοποριακή φόρμα. Ο Τσέχοφ, με ποιητική πνοή αλλά και έναν σκληρό ρεαλισμό, αποτυπώνει στον «Ιβάνοφ!» την κοινωνική παρακμή, την ηθική κρίση και την ψυχολογική κόπωση των ανθρώπων στην προεπαναστατική Ρωσία, λίγο πριν αλλάξουν οι ζωές τους για πάντα.
Ο Νικολάι Αλεξέγεβιτς Ιβάνοφ, ένας αποτυχημένος σύζυγος, εραστής, γαιοκτήμονας και άνθρωπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κενόδοξης κοινωνίας σε συνεχή αναβρασμό, που οι βασικές της αξίες είναι το χρήμα, η εκμετάλλευση και η διαφθορά. Μια κοινότητα ανθρώπων σ’ έναν τόπο και χρόνο που θα μπορούσε να είναι παντού και πουθενά. Άρα και σήμερα, εδώ. Υπάρξεις με ματαιωμένες φιλοδοξίες, όλα τα πρόσωπα του έργου αποτυπώνονται σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Μένουν πάντα μαζί, όλοι μαζί, στον ίδιο ποιητικό και ονειρικό χώρο. Ψάχνουν τη ζωή με απεγνωσμένη επιμονή. Μέχρι που όλα θα τιναχτούν στον αέρα με έναν εκκωφαντικό πάταγο.
Στην παράσταση θα παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μαρία Σκουλά, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας και Ευάγγελος Βογιατζής ενώ τη μουσική και τα τραγούδια θα ερμηνεύει ζωντανά ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon.
