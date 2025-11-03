Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Τρίγγου - Στάνκογλου υποδύονται το θρυλικό κινηματογραφικό ζευγάρι Καρέζη - Κούρκουλου στη θεατρική εκδοχή της «Λόλας»
Που και πότε θα ανέβει η παράσταση και ποιοι άλλοι αξιόλογοι καλλιτέχνες συμπράττουν
Η «Λόλα», η κινηματογραφική ηρωίδα της δεκαετίας του ‘60, που σφράγισε με την ερμηνεία της η αξέχαστη Τζένη Καρέζη, έχοντας στο πλευρό της τον σπουδαίο Νίκο Κούρκουλο, αναβιώνει στο θεατρικό σανίδι. Από τις 30 Ιανουαρίου και για είκοσι συνολικά βράδια η σκηνή του Παλλάς θα μεταμορφωθεί σε μια παλιά συνοικία της Τρούμπας, τα φώτα θα ανάψουν και η σκοτεινή ερωτική ιστορία της Λόλας και του Άρη θα ειπωθεί ξανά, μέσα από μια νέα παράσταση σε διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγράρη, με την Έλλη Τρίγγου, τον Γιάννη Στάνκογλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Η δραματική ταινία Ντίνου Δημόπουλου, σε σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου βγήκε στα σινεμά το 1964 και καθήλωσε, συγκίνησε με την ιστορία της και τις εξαιρετικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών της. Στην πρώτη της προβολή στους κινηματογράφους της Αθήνας και του Πειραιά έκοψε 313.822 εισιτήρια.
Τα γυρίσματα δεν ήταν εύκολη υπόθεση αφού οι κακόφημες γειτονιές της Τρούμπας εκείνη την εποχή έκρυβαν πολλούς κινδύνους. Χρειάστηκε λοιπόν να στηθούν σκηνικά μεγάλου ύψους προκειμένου να οριοθετηθεί και να απομονωθεί η περιοχή των γυρισμάτων διατηρώντας όμως την αυθεντική της ατμόσφαιρα.
Αξέχαστη παραμένει η σκηνή με την Βίκυ Μοσχολιού, στην παρθενική της καλλιτεχνική εμφάνιση, να τραγουδά από ένα ψηλό παράθυρο το συγκλονιστικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Του ήλιου σβήστηκε το φως, εχάθη το φεγγάρι» ενώ κατά τη διάρκεια της ταινίας ακούγοντας κι άλλα υπέροχα τραγούδια όπως το «Δεν έχει αρχή» με τη φωνή της Τζένης Καρέζη και «Όνειρο δεμένο» ερμηνευμένο από το διάσημο μουσικό δίδυμο Πάνου Γαβαλά – Ρίας Κούρτη.
Η υπόθεση του έργου περιστρέφεται γύρω από τη ζωή της Λόλας, μιας γυναίκας που εργάζεται στην Τρούμπα, και του Άρη, ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή με στόχο να μάθει ποιοι τού έστησαν την παγίδα που οδήγησε στον εγκλεισμό του και αν η αγαπημένη του Λόλα αποτελούσε μέρος της. Αρχηγός της συμμορίας που τον έστειλε για τρία χρόνια πίσω από τα κάγκελα και ιδιοκτήτης του καμπαρέ όπου τραγουδά η «αιχμάλωτη» πλέον Λόλα, είναι ο Στέλιος, τον οποίο υποδύεται ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, στον πιο διάσημο δραματικό ρόλο της καριέρας του. Το καταδιωκόμενο ζευγάρι θα βρει έναν ισχυρό σύμμαχο στο πρόσωπο ενός ηλικιωμένου δεσμοφύλακα, που ενσαρκώνει συγκινητικά ο Παντελής Ζερβός και δεν θα διστάσει να θυσιαστεί προκειμένου να σώσει τον Άρη και τη Λόλα η οποία αποδεικνύεται κόρη του.
Η πρώτη αυτή θεατρική μεταφορά της εμβληματικής ταινίας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έξι δεκαετίες μετά, αποτελεί μια μεγάλη πρόσκληση τόσο για τον σκηνοθέτη της όσο και για τους ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και Γιώργος Γάλλος, οι οποίοι καλούνται να σταθούν στο ύψος ρόλων που έχουν σημαδευτεί ανεξίτηλα από τις πρώτες ερμηνείες τους. Όλοι οι συντελεστές της παράστασης, ωστόσο, έχουν δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής κατά το παρελθόν. Αναμένουμε λοιπόν!
