Νίκος Κουρής - Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Συμπράττουν στον σύγχρονο «Οιδίποδα» του Robert Icke στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας παρουσιάζει για πρώτη φορά δουλειά του στην Ελλάδα
Σε ένα σκοτεινό πολιτικό-οικογενειακό θρίλερ μετατρέπει τον «Οιδίποδα» του Σοφοκλή ο διεθνώς αναγνωρισμένος Βρετανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Robert Icke στην ομώνυμη, πρώτη παράστάσή του σε ελληνικό έδαφος, που θα κάνει πρεμιέρα στις 20 Νοεμβρίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Η βραβευμένη παραγωγή, που έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, αναβαίνει με έναν δυνατό ελληνικό θίασο στον οποίο συμπράττουν ο Νίκος Κουρής στον ρόλο του Οιδίποδα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ως Ιοκάστη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος ως Κρέοντας και η Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη.
Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;
Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει με έναν Οιδίποδα που θα συζητηθεί.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Κώστας Νικούλι, Σωκράτης Πατσίκας, Τάκης Σακελλαρίου, Χαρά Γιώτα, Γιώργος Ζιάκας, Γιάννης Τσουμαράκης και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά. Τη μετάφραση στα ελληνικά υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος ενώ στη σκηνοθεσία της ελληνικής εκδοχής της συμμετέχει ο Πρόδρομος Τσινικόρης.
Ο Ρόμπερτ Άικ είναι βραβευμένος Άγγλος συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης. Υπήρξε ο πρώτος Ibsen Artist in Residence στο International Theater Amsterdam, κατόπιν πρόσκλησης του Ivo van Hove και με την υποστήριξη του ιδρύματος Philip Loubser. Ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις του περιλαμβάνονται δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη της εφημερίδας Evening Standard (τα πιο περίβλεπτα θεατρικά βραβεία της Βρετανίας), δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη του Κύκλου Κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Critics’ Circle), το βραβείο Kurt Hübner για την πρώτη του παραγωγή στη Γερμανία και δύο βραβεία Olivier, το ένα Καλύτερου Σκηνοθέτη, με το οποίο έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Είναι μέλος της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας (Royal Society of Literature).
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Από 20 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου
Πέμπτη έως Σάββατο 20:30,
Κυριακή 14:00
Τετάρτη 17/12 20:30
Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών.
