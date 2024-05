Το τέλος των Socrates: Μετά τον Γιάννη Σπάθα, έφυγε από τη ζωή και ο Αντώνης Τουρκογιώργης

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά από τον θάνατο του κορυφαίου κιθαρίστα Γιάννη Σπάθα, έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια ο Αντώνης Τουρκογιώργης

, μια από τις ηγετικές μορφές στην ελληνική ροκ σκηνή. Σπάθας και Τουρκογιώργης ήταν το δίσυμο που έφτιαξε τους Socrates - το πιο γνωστό ελληνικό ροκ συγκρότημα - και όπως έλεγαν σε ένα από τα τραγούδια τους, «every dream comes to an end(Όλα τα όνειρα τελειώνουν).













Από δεξιά, ο Αντώνης Τουρκογιώργης και ο Γιάννης Σπάθας στις αρχές της δεκαετίας του '70

Ξεκινώντας από τις αλάνες του Πειραιά, στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, οι δύο μουσικοί ίδρυσαν την πιο γνωστή ελληνική ροκ μπάντα:Το αρχικό τους όνομα ήταν Persons και το ξεκίνημα έγινε το 1969 ενώ έπειτα έκαναν εμφανίσεις σε κλαμπ της Αθήνας, και κυρίως στο "Κύτταρο".Το πλούσιο ρεπερτόριο τους συμπεριελάμβανε αρκετά κομμάτια διασκευές από καλλιτέχνες όπως ο Jimi Hendrix, Cream, Frank Zappa, Rolling Stones, Αnimals κ.α. ενώ ένα φεγγάρι συμμετείχε και ο κιθαρίστας Johnny Lampizzi.Το 1970 κυκλοφορούν το πρώτο τους σινγκλ με τίτλο "Κλείσ' τα μάτια σου και άκου" και είναι η μοναδική φορά που χρησιμοποιούν ελληνικό στίχο, ενώ την επόμενη χρονιά συμμετέχουν στη συλλογή "Ζωντανοί στο Κύτταρο".Το 1972 ηχογραφούν τον πρώτο τους τους δίσκο με τίτλο το όνομα τους (Socrates Drank The Conium), η παραγωγή είναι κακή λόγω των λίγων ωρών που είχαν στη διάθεσή τους και μαζί με το Γ. Σπάθα και Α. Τουρκογιώργη είναι και ο ντράμερ Ηλίας Μπουκουβάλας.Την ίδια χρονιά κυκλοφορούν το δεύτερο δίσκο τους, με τίτλο "Taste of Conium" όπου ξεχωρίζουν οι διασκευές στο "Satisfaction" των Rolling Stones και το "See See Rider" των Animals.