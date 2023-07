Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: Νέο πρόγραμμα με ποικιλία, σημαντικούς καλλιτέχνες και μεγάλες πρεμιέρες

Ηπερα δωματίου «Στρέλλα» με τις τρεις διεμφυλικές πρωταγωνίστριες

Μιούζικαλ «Into The Woods»

Κλείσιμο

Να προσελκύσει κοινό με διαφορετικές προτιμήσεις, καταρρίπτοντας τα στεγανά ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες του ευρύτατου πεδίου του μουσικού θεάτρου, επιχειρεί, στην έβδομη χρονιά της λειτουργίας της, ητηςμέσα από το νέο, φιλόδοξοπου έχει καταρτίσει για την νέα καλλιτεχνική περίοδο (2023 – 2024). Όπερα, θέατρο, μιούζικαλ, μουσική αλλά και χορός, πανελλήνιες πρεμιέρες, νέες παραγωγές, διεθνείς συμπαραγωγές, σπάνια έργα, αναβιώσεις επιτυχημένων παραστάσεων, προτάσεις για παιδιά και νέους αλλά και μουσικά φεστιβάλ συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πανόραμα στο οποίο συμμετέχουν αξιόλογοι Έλληνες αλλά και ξένοι καλλιτέχνες - δημιουργοί.Ανάμεσα στις προτάσεις του νέου προγράμματος, το οποίο φέρει την υπογραφή του, ξεχωρίζουν δύο νέεςοι οποίες παρουσιάζονται σε πανελλήνια πρώτη. Η πρώτη αφορά στο « Σαλό, 120 ημέρες στα Σόδομα», μια σκηνική μεταφορά της εμβληματικής ταινίας τουαπό τον Άρη Μπινιάρη ο οποίος ετοιμάζει και μια ραπ συναυλία βασισμένη στην ίδια θεματική.Επιπλέον, οδιασκευάζει, σκηνοθετεί και παρουσιάζει, για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, τη μουσικοθεατρική παράσταση για τέσσερις φωνές και ένα πιάνο «Ο αποτυχημένος» που είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του σπουδαίου υστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ.Οι φίλοι της όπερας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη «Νεκρή Πόλη», τη μοναδική και ελάχιστα παρουσιασμένη, διεθνώς,που συνέθεσε η κορυφαία μουσικοπαιδαγωγός και αρχιμουσικός Νάντια Μπουλανζέ, σε συνεργασία με τον μέντορά της Ραούλ Πυνιό, ένα ανέβασμα σε συμπαραγωγή με τον αμερικανικό θίασο Catapult Opera.Παράλληλα,: Το μιούζικαλ «Into the Woods» του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στήβεν Σόντχαϊμ και του καταξιωμένου συγγραφέα Τζέιμς Λαπάιν, σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνουπου είχε κατέβει πρόωρα λόγω πανδημίας, η πολυσυζητημένη όπερα δωματίου «Στρέλλα» του Μιχάλη Παρασκάκη σε λιμπρέτο Αλεξάνδρας Κ*, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή με τις τρεις διεμφυλικές πρωταγωνίστριες, το μιούζικαλ «The Last Five Years», του βραβευμένου με τρία Τόνυ Αμερικανού συνθέτη Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου και μετάφραση και σκηνοθεσία του Δημήτρη Δημόπουλου, η όπερα για παιδιά και νέους «Το ερωτευμένο σύννεφο» της συνθέτριας Σοφίας Καμαγιάννη σε λιμπρέτο της Ελένης Ζαφειρίου που είναι βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, αλλά και η χοροθεατρική παράσταση για βρέφη και γονείς«Underwater», των Ξένιας Αηδονοπούλου και Γεωργίας Τέγου.Δυναμική είναι, εξάλλου, στο νέο πρόγραμμα και η παρουσία τουμε το νέο τρίπτυχο σύγχρονου χορού «Colours», σε χορογραφίες των Εύας Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι και Κωνσταντίνου Ρήγου ενώ το μουσικό θέατρο και η σύγχρονη πειραματική μουσική συναντιούνται στην παράσταση «Η φωνή των Βακχών» που φέρει την υπογραφή του ανερχόμενου συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη.Από το αμιγώςτου προγράμματος ξεχωρίζουν το ρεσιτάλ πιάνου του διακεκριμένου πιανίστα Απόστολου Παληού με κλασικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, ένα μουσικό αφιέρωμα στον Μανόλη Καλομοίρη από το Ωδείο Αθηνών αλλά και μια συναυλία με μελοποιημένα τραγούδια του βραβευμένου με Νόμπελ Ινδού ποιητή Ραμπιντρανάθ Ταγκό.Το νέο πρόγραμμα πλαισιώνουν επίσης τοαλλά και τοπου διοργανώνεται για πρώτη φορά, με τη συμμετοχή, και στα δύο, πλήθους δεξιοτεχνών μουσικών.