Rockwave Festival: Τα νέα ονόματα που θα παίξουν στο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ

Νέα ονόματα προστίθενται στο line up του, το οποίο επιστρέφει δυναμικά τον Ιούλιο του 2023, με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως ο, οικαι οι. Σήμερα ανακοινώθηκαν πέντε επιπλέον συμμετοχές που θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει επί σκηνή το ελληνικό κοινό, στο Terra Vibe Park, στη Μαλακάσα.Την εναρκτήρια ημέρα της διοργάνωσης, την 1η Ιουλίου, το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την εμφάνιση του MIKA και του Leon of Athens.Ο ορμητικός,έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να προκαλέσει «ποπ έκρηξη». Παιχνιδιάρικη διάθεση, χορευτικά beats και βροχή από χρώματα, μαζί με σκληρό ρομαντισμό χαρακτηρίζουν το μουσικό κόσμο του. Η συμβολή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής pop στα late '00s ήταν σημαντική και δίκαια θεωρείται παγκόσμιο pop ikon. Γεννημένος το 1983 ως Michael Holbrook Penniman Jr. στη Βηρυτό, ο MIKA και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Παρίσι πριν εγκατασταθούν στο Λονδίνο, και ήδη σε πολύ μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα όπερας και πιάνου. Αποδείχθηκε πως είχε απίστευτες φωνητικές δυνατότητες και γρήγορα έγινε ένας νεαρός βιρτουόζος του πιάνου και της σύνθεσης. Το ντεμπούτο του, Life In Cartoon Motion, κυκλοφόρησε το 2007, πέτυχε πάνω από 10 εκατομμύρια πωλήσεις και κατάφερε να γίνει χρυσό και πλατινένιο σε 32 χώρες. Αυτό το άλμπουμ περιλαμβάνει τα δύο πρώτα mega hit του Mika, Relax Take it easy και Grace Kelly που βρέθηκε για πέντε εβδομάδες στο Νο1 στο UK Singles Chart. Το άλμπουμ κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της ψηφοφορίας του BBC, Sound of 2007, και ο ΜΙΚΑ να κερδίσει Brit Award ως ο πιο πρωτοποριακός Βρετανός καλλιτέχνης - Best British Breakthrough act - του 2008 αλλά και να πετύχει μία υποψηφιότητα στα Grammy.Ο Ελληνοαμερικανός alt-pop καλλιτέχνηςσυνδυάζει την pop ευαισθησία των Lauv και των Marina & the Diamonds, των οποίων τις συναυλίες έχει ανοίξει, με την σπιρτάδα και την ευρηματικότητα του Sufjan Stevens.To πρώτο ελληνόφωνο κομμάτι του, Άνεμος, με την Κατερίνα Ντούσκα, βρέθηκε στην κορυφή του ελληνικού Spotify και το 2022 έβγαλαν και πάλι μαζί το single Babel που κυκλοφόρησε αποκλειστικά στην πλατφόρμα των βραβείων Grammy, ως μια πρώτη γεύση του 3ου studio album που έγραψε σε συνεργασία με τον David Sneddon (Lana Del Rey, Lewis Capaldi) και θα κυκλοφορήσει μέσα στην χρονιά.