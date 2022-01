Κρις Μπράουν: Από τον ξυλοδαρμό της Ριάνα μέχρι τη νέα καταγγελία για βιασμό ένας δρόμος γεμάτος σκοτάδια

Ήταν 30 Ιανουαρίου του 2009 και η καρδιά του Λος Άντζελες χτυπούσε στους ρυθμούς των μουσικών βραβείων Γκράμι που επρόκειτο να απονεμηθούν την επόμενη ημέρα παρουσία όλης της αφρόκρεμας της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας. Σε ένα λαμπερό πάρτι που διοργανώνει εκείνη τη βραδιά από τον θρυλικό μουσικό παραγωγό Clive Davis, τα βλέμματα μονοπολεί ένα από τα πιο hot ζευγάρια της εποχής, η πανέμορφη, 22 ετών τότε τραγουδίστρια Ριάνα με τον ράπερ σύντροφό της Κρις Μπράουν. Λίγες ώρες αργότερα οι σοκαριστικές φωτογραφίες του παραμορφωμένου προσώπου της τραγουδίστριας από τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον αγαπημένο της θα κάνουν τον γύρο του κόσμου και θα μείνουν στην ιστορία ως μια από τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας της διεθνούς σόου μπιζ.

Η φωτογραφία με την βάναυσα κακοποιημένη Ριάνα που είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ το 2009

Σήμερα, 23 ολόκληρα χρόνια μετά, και μετά από πολλά περιστατικά βίας εκ μέρους του που έχουν μεσολαβήσει, ο Κρις Μπράουν έρχεται για μία ακόμη φορά στη δημοσιότητα, κατηγορούμενος για τον βιασμό μιας γυναίκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Πρόκειται για επαγγελματία χορεύτρια, χορογράφο και μοντέλο η οποία κατήγγειλε πως, αφού την νάρκωσε ρίχνοντας κάποια ουσία στο ποτό της, τήν εξανάγκασε να έρθει σε ερωτική επαφή μαζί του, στο γιοτ του που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην πολυτελή παραθαλάσσια περιοχή που διαθέτει ο ράπερ στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με την καταγγελία μάλιστα, την επόμενη ημέρα την ανάγκασε να πάρει ένα αντισυλληπτικό χάπι για την άμεση διακοπή τυχόν εγκυμοσύνης.

Το νέο αυτό περιστατικό βίας από πλευράς του Κρις Μπράουν επιβεβαιώνει, για πολλοστή φορά τον επικίνδυνο χαρακτήρα του και όλα εκείνα τα «σκοτάδια» του μυαλού του εξαιτίας των οποίων καταστρέφει, εκτός από τα θύματά του, και τον ίδιο του τον εαυτό και φυσικά την καριέρα του. Μια καριέρα που προδιαγραφόταν λαμπρή στα μέσα της δεκαετίας του 2000 με τον ίδιο να έχει κατακτήσει τον βαρύ τίτλο ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της R &B όλων των εποχών και αρκετούς να τον χρήζουν ακόμα και διάδοχο του Μάικλ Τζάκσον!

Δυστυχώς όμως αυτό το τεράστιο ταλέντο έμελλε να αυτοκαταστραφεί από τα πάθη, τις αδυναμίες και τον χαρακτήρα του που τον ωθούν, ξανά και ξανά, σε συμπεριφορές βίαιες οι οποίες αγγίζουν, συχνά, τα όρια του εγκληματικού. Τί κι αν κάθε φορά εμφανίζεται μετανιωμένος για τις πράξεις του, η κατηφόρα στην οποία βαδίζει εδώ και χρόνια, μοιάζει ατελείωτη με το φινάλε της να φαντάζει τρομακτικό.

Ο Κρις Μπράουν και η Ριάνα την εποχή που ήταν μαζί στη σκηνή και τη ζωή

Η εξομολόγηση για τον ξυλοδαρμό της Ριάνα

Ο μεγάλος έρωτας του Κρις Μπράουν με την τάχιστα ανερχόμενη, εκείνη την εποχή, τραγουδίστρια Ριάνα έμελλε να εξελιχθεί σε τραγωδία. Η βραδιά εκείνη της παραμονή των Γκράμι όπου ο ίδιος ξυλοπόπησε βάναυσα την νεαρή σύντροφό του, μέσα στην υπερπολυτελή Λαμποργκίνι του, θα στοιχειώνει για πάντα την ζωή και των δύο. Ακόμη και οι πιο φανατικοί θαυμαστές του θα τον αποκαθηλώσουν λίγα 24ωρα αργότερα βλέποντας τις φωτογραφίες της πρησμένης και μελανιασμένης από τις γροθιές του κοπέλας που υποτίθεται πως αγαπούσε.

Χρόνια αργότερα, το 2018, ο ίδιος μίλησε στο ντοκιμαντέρ με τίτλο μίλησε «Chris Brown: Welcome to my Life» για εκείνη τη μοιραία βραδιά. Αφορμή του καβγά ήταν, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, μια γυναίκα με την οποία είχε ερωτική σχέση στο παρελθόν και η οποία εμφανίστηκε μπροστά τους στο πάρτι των Γκράμι όπου βρίσκονταν: «Μία φίλη μου, με την οποία κάποτε έκανα σεξ, ήρθε κοντά μου και με χαιρέτησε. Το πρόσωπο της Rihanna άλλαξε και άρχισε να μου λέει ότι ήταν δυσάρεστο για εκείνη όταν με πλησίασαν οι πρώην φίλες μου. Μετά το πάρτι μπήκαμε στο αυτοκίνητό μου και η Rihanna έριξε μια πραγματική οργή για τη φίλη μου. Και ήταν εκείνη τη στιγμή που ήρθε ένα SMS από την πρώην κοπέλα. Η Ριάνα τρελάθηκε. Άρπαξε το τηλέφωνό μου και το πέταξε από το παράθυρο και μετά άρχισε να μου πετάει τις γροθιές της. Η Rihanna με αποκαλούσε ονόματα με κάθε δυνατό τρόπο, και με τέτοια λόγια που δεν μπορώ να το αναπαράγω. Δεν θυμάμαι πόσο άντεξα, αλλά όταν το βαρέθηκα, τη χτύπησα με τη γροθιά μου στο χείλος. Η Ριάνα αιμορραγούσε. Σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο και μετά με έφτυσε στο πρόσωπο. Μετά την ξαναχτύπησα και μετά βγήκα από το αυτοκίνητο για να ψάξω για το τηλέφωνο» περιγράφει ο ίδιος και προσθέτει: «Κάθε φορά που κοιτάζω αυτές τις τρομερές φωτογραφίες, στις οποίες η αγαπημένη μου είναι παραμορφωμένη και αιμόφυρτη, όλα μέσα μου ανατρέπονται. Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για αυτό που έχω κάνει. Η απέχθεια του εαυτού είναι αυτό που νιώθω πάντα όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες».

Ο Κρις Μπράουν συλλαμβάνεται από την αστυνομία έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι μετά από καταγγελία γυναίκας για βίαιη συμπεριφορά εναντίον της

Το χρονικό των βίαιων ξεσπασμάτων του

Ούτε οι τύψεις του ωστόσο, ούτε η καταδίκη του ούτε καν η παράτολμη απόφαση της Ριάνα να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στη σχέση τους δεν στάθηκαν ικανά να συνετίσουν τον δημοφιλή ράπερ. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, κάθε χρόνο σχεδόν, πληροφορούμαστε κι ένα νέο περιστατικό βίας στο οποίο ο ίδιος έχει πρωταγωνιστήσει.

Το καλοκαίρι του 2012, κατά την διάρκεια ενός καβγά που είχε με τον επίσης διάσημο ράπερ Drake, σε κλαμπ την Νέας Υόρκης, το γυάλινο μπουκάλι που εκσφενδόνισε χτύπησε στο κεφάλι μια νεαρή τουρίστρια από την Αυστραλία η οποία χρειάστηκε να κάνει 16 ράμματα!

Το 2013 ένας άνδρας τον κατήγγειλε για επίθεση μετά από διαφωνία που είχε ενώ τον Αύγουστο του 2016 συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση με όπλο σε μια γυναίκα και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολαρίων.

Το 2017 η τότε σύντροφός του Karrueche Tran ζήτησε και κατάφερε να του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα για μία πενταετία έτσι ώστε να μην μπορεί να την πλησιάζει καθώς στο παρελθόν είχε ασκήσει βία εναντίον της και τήν είχε απειλήσει.

Ο Κρις Μπράουν με τη γυναίκα που τον κατήγγειλε για βίαιη επίθεση τον περασμένο Ιούνιο

Η νέα κατηγορία για βιασμό είναι η δεύτερη κατά σειρά εναντίον του. Είχε προηγηθεί, το 2019, η σύλληψή του στο Παρίσι, όταν μία 24χρονη κατήγγειλε στην γαλλική αστυνομία πως ο ίδιος και δύο φίλοι του τήν βίασαν σε σουίτα ξενοδοχείου. Πολύ πιο πρόσφατα, δε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο, μία ακόμη γυναίκα τον κατήγγειλε για βίαιαη συμπεριφορά.

Το γεμάτο όνειρα ταλαντούχο αγόρι που τραγουδούσε στην χορωδία της εκκλησίας της γειτονιάς του, θαυμάζοντας από την τηλεόραση τον Μάικλ Τζάκσον, ήρθε και το ίδιο αντιμέτωπο με το σκληρό πρόσωπο της βίας από πολύ νωρίς. Τότε που ο σύντροφος της μητέρας του τον εκφόβιζε προκειμένου να κρατήσει το στόμα του κλειστό όταν γινόταν μάρτυρας των βίαιων ξεσπασμάτων του εναντίον της. Είναι πιθανό αυτές οι τραυματικές εμπειρίες να οδήγησαν και τον ίδιο στα σκοτεινά μονοπάτια της βίας. Είναι επίσης σίγουρο, όμως, πως κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με την περίπτωσή του και να τον θέσει υπό έλεγχο πριν να είναι αργά για κάποιον αθώο.