Νίκος Καζανάς: Ο Έλληνας καθηγητής που βραβεύτηκε στην Ινδία

Mε μία από τις υψηλότερες, τον τίτλο «» τιμήθηκε ο Έλληνας καθηγητής. Η επίσημη τελετή βράβευσής του θα πραγματοποιηθεί τους προσεχείς μήνες σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Παλάτι στο Ν. Δελχί, από τον Πρόεδρο της Ινδικής Δημοκρατίας κ. Ram Nath Kovind.Ο τίτλος αυτός απονέμεται από το 1954, σε εξέχουσες προσωπικότητες που διακρίνονται με το έργο τους σε τομείς όπως οι Τέχνες, οι Επιστήμες, η Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, η Κοινωνική Προσφορά. Ο Νίκος Καζάνας, βραβεύθηκε για τοΟ Ινδός πρέσβης, με την ευκαιρία της εκδήλωσης δήλωσε: «Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον καθηγητή κ. Νίκο Καζάνα για τη βράβευσή του με το «Padma Shri» σε αναγνώριση της συμβολής του στη Λογοτεχνία και Εκπαίδευση από τον αξιότιμο Πρόεδρο της Ινδικής Δημοκρατίας με αφορμή την ημέρα Δημοκρατίας 2021».Ο Νίκος Καζάνας σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο University College, Φιλοσοφία και Πολιτική Οικονομία στο School of Economic Science και Σανσκριτικά στο School of Oriental and African Studies, με μεταπτυχιακά στο Μπενάρες (Varanasi) και Πούνα (Pune) στην Ινδία. Δίδαξε στο Λονδίνο Φιλοσοφία, Οικονομικά και Σανσκριτικά και από το 1976 ίδρυσε και διευθύνει τον Όμιλο Μελετών στην Αθήνα. Έλαβε μέρος σε πολλά διεθνή Συνέδρια στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ινδία, όπου παρουσίασε μελέτες για θέματα Φιλοσοφίας, Γλωσσολογίας και Ινδολογίας. Πολλές από αυτές έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ακαδημαϊκά περιοδικά. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού που εκδίδει το Adyar Library and Research Centre στο Chennai στην Ινδία. Έχει εκδώσει πολλές μεταφράσεις Φιλοσοφικών κειμένων της Βεδικής Παράδοσης στα Ελληνικά και έχει οργανώσει σειρές σεμιναρίων εκμάθησης της Σανσκριτικής γλώσσας και λογοτεχνίας.