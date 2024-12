Alice Cooper: Ο θρύλος του σκληρού ροκ έρχεται στην Ελλάδα για συναυλία

Κλείσιμο

Τα 30 του χρόνια συμπληρώνει το 2025 τοκαι δεν θα μπορούσε παρά να γιορτάσει πανηγυρικά αυτή την επέτειο. Μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του, στις 14 Ιουλίου στο Terra Vibe, στη Μαλακάσα, κατέφθασαν σήμερα τα νέα για τη συμμετοχή τριών μεγάλων ονομάτων της παγκόσμιας σκληρής ροκ σκηνή, του θρυλικού Alice Cooper (στις 11 Ιουλίου), οι διάσημοι εκπρόσωποι της μέταλκαι ο βασιλιά του μουσικού τρόμουΌσοι παρακολούθησαν τη συναυλία τουμε τους Scorpions, το 2022, στο ΟΑΚΑ, κατάλαβαν πως παρά τα χρόνια που περνούν ο επιδραστικός αυτός καλλιτέχνη διατηρεί τη μουσική φωτιά μέσα του. Πρωτοπόρος και εξαιρετικά επιδραστικός έχει διαγράψει μια λαμπρή μουσική διαδρομή πέντε δεκαετιών, χαρίζοντας στο κοινό μεγάλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων και τα κομμάτια «Poison», «Welcome to My Nightmare», « Bed of Nails» και « Hey Stoopid».Ήταν εκείνος που, αρχής γενομένης από την δεκαετία του ΄70, έχτισε, με στέρεα μουσικά υλικά, το ιδιότυπο θέαμα που συνδυάζει τη μουσική με το θέατρο του τρόμου, μια «συνταγή» που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες πολλοί νεότεροι καλλιτέχνες και συγκροτήματα.Ανάμεσα στα γκρουπ που εμπνεύστηκαν από τον Alice Cooper και πάτησαν στον ανατρεπτικό δρόμο που ο ίδιος χάραξε είναι και οιοι οποίοι θα παίξουν στη σκηνή του Terra Vibe στις 14 Ιουλίου. Εκρηκτικοί, προκλητικοί ενίοτε αλλά με μια γερή καλλιτεχνική βάση κατάφεραν να γίνουν ένα από τα πλέον υπολογίσιμα συγκροτήματα της παγκόσμιας χέβι μέταλ σκηνής. Και πως να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που έβγαλαν τραγούδια – ροκ ύμνους όπως τα « I Wanna Be Somebody», « L.O.V.E. Machine», « Sleeping in the Fire» και « Wild Child», τα οποία συνοδεύτηκαν ανεξίτηλα από την μοναδική φωνή του Blackie Lawless .Το τρίπτυχο των διάσημων εκπροσώπων της παγκόσμιας θεατρικής μέταλ σκηνής που θα δώσουν το δυναμικό παρών στο φετινό, επετειακό Rockwave Festival συμπληρώνει ς ο μετρ της αφήγησης μουσικών ιστοριών τρόμου King Diamond.Ο σκοτεινός ρόκερ από τη Δανία θα βάλει για μία ακόμη φορά το τρομακτικό προσωπείο του, θα ανέβει στη σκηνή και θα ζωντανέψει τις περιπέτειες των μυθοπλαστικών ηρώων του με την απόκοσμη φωνή του, τις τρομακτικές κραυγές του και τους μυστηριακούς ψιθύρους του που συνοδεύονται από χέβι μέταλ αλλά και προγκρέσιβ μουσικές που έχουν φυσικά ως πρωταγωνιστή τον σκληρό ήχο από τις ηλεκτρικές κιθάρες.