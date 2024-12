Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το «No Cap: 2 years of Light» για τη ζωή του ράπερ Light

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η έναρξη προβολής του «No Cap: 2 years of Light», της βιογραφικής ταινίας γύρω από την αντισυμβατική, περιπετειώδη ζωή και την τέχνη ενός από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες ράπερ, τον Light . Παρόλον ότι το «No Cap: 2 years of Light», σε σκηνοθεσία Ντένη Ηλιάδη και παραγωγή των Πάρη Κασιδόκωστα - Κωνσταντίνου Μουτσινά προβλήθηκε κατ' αρχάς για μόλις τρεις ημέρες και αποκλειστικά σε 7 αίθουσες της αλυσίδας κινηματογράφων Village Cinemas, το κοινό ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Τα εισιτήρια που κόπηκαν στη διάρκεια της τριήμερης πρεμιέρας για το «No Cap: 2 years of Light» έφτασαν τα 8.623.Το «No Cap: 2 years of Light» είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία που διεισδύει και παρουσιάζει, απολύτως ρεαλιστικά και με τη λογική του ντοκιμαντέρ, αλλά με έναν σύγχρονο και δυναμικό, ρεαλιστικό τρόπο την κουλτούρα της ελληνικής ραπ. Χάρη στη μοναδικότητα αλλά και την άρτια, επιπέδου Χόλιγουντ, παραγωγή του, το φιλμ κέρδισε το στοίχημα της αποδοχής, προσελκύοντας έναν αναλογικά πολύ μεγάλο αριθμό θεατών.Και, μάλιστα, η θεαματική ζήτηση για το «No Cap: 2 years of Light», κατέστησε επιβεβλημένη την παράταση προβολής του, με την προσθήκη δύο ακόμη τριημέρων, έως και τις 22 Δεκεμβρίου, πάντα στις αίθουσες των Village Cinemas ανά την Ελλάδα.Ασφαλώς, είναι η πρωτοτυπία του θέματος και η κινηματογραφική προσέγγιση που καθήλωσαν τους θεατές, καθώς το «No Cap: 2 years of Light» αποτυπώνει χωρίς φίλτρα και οποιουδήποτε είδους λογοκρισία την πραγματικότητα -ακόμη και μέσα στις φυλακές του Αυλώνα, το χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη ζωντανή συναυλία του Light. Το ίδιο ισχύει επίσης για την καταγραφή της επίσκεψης του ράπερ στον καταυλισμό Ρομά στον Δενδροπόταμο, στη Θεσσαλονίκη.Από το βλέμμα του «No Cap: 2 years of Light» δεν θα μπορούσε, φυσικά, να ξεφύγει το περιβόητο βίαιο περιστατικό στα Mad Awards, με την άγρια φιλονικία και την παρολίγον σύρραξη ανάμεσα στον Light και άλλους ράπερ.Γενικότερα, όμως, η αφήγηση του «No Cap: 2 years of Light» δημιουργεί ένα εντελώς ιδιότυπο ντοκιμαντέρ, που σφύζει από τη ζωντάνια και τον πυρετικό παλμό της ελληνικής ραπ σκηνής. Οπωσδήποτε, είναι η περίπτωση του ίδιου του Light που κάνει τη διαφορά από την άποψη του περιεχομένου.

Το «No Cap: 2 years of Light» παρακολουθεί το ταξίδι του Light, γνωστού και ως «Nero Greco», ενός νεαρού Έλληνα με ρίζες από την Κένυα, ο οποίος ζει τη μετεφηβική ηλικία του στην Ελλάδα, μεγαλώνοντας και προσπαθώντας να εκφράσει τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του ενώ γύρω του συμβαίνουν δραματικές εξελίξεις, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.Η ταινία δείχνει με ρεαλισμό που συγκλονίζει, το πώς ο Light, από τα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κοινωνικό αποκλεισμό, το ρατσισμό, τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε, σε πείσμα εκείνων που αποπειράθηκαν να καταπνίξουν τη θέλησή του να μετουσιώσει σε τέχνη, σε ρίμες και μουσική, τα βιώματά του, την αδικία που ζούσε καθημερινά, ο Light κατόρθωσε να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να εκπληρώσει τα όνειρά του.Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και 600 εκατομμύρια views στο YouTube, ο Light έγινε τόσο δημοφιλής ώστε δημιούργησε το δικό του, ανεξάρτητο μουσικό label. Η επιτυχία του ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, κάτι που αποδεικνύεται από τη διεθνή αναγνώριση με την επίζηλη διάκριση «Spotify Artist of the Year», την οποίαν ο Light κατέκτησε για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2021, 2022 και 2023).Το «No Cap: 2 years of Light» διερευνά την πορεία του Light μέσα από τις προσωπικές συγκρούσεις, τις δικαστικές διαμάχες, αλλά και τους πάλαι ποτέ κολλητούς φίλους που έγιναν οι χειρότεροι εχθροί του.Ωστόσο, μέσα από την λεπτομερή, βήμα προς βήμα, αποτύπωση της πορείας του Light, το «No Cap: 2 years of Light» πέρα από μια προσωπική ιστορία, λειτουργεί σαν ένα κινηματογραφικό κοινωνιολογικό δοκίμιο. Φωτίζει ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα της σύγχρονης Ελλάδας, όπως ο ρατσισμός, η διαρκώς διογκούμενη νεανική παραβατικότητα, αλλά και η ανάγκη για συλλογικότητα και συμπερίληψη.Μέσα από τον αγώνα που ο πρωταγωνιστής δίνει καθημερινά και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα, το «No Cap: 2 years of Light» εκπέμπει το μήνυμα της αυθεντικότητας και της δύναμης που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μέσα του, όσο αντίξοες και εάν είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντός του, όσο ανυπέρβλητα και εάν φαίνονται εκ πρώτης όψεως τα εμπόδια που φράσσουν το δρόμο προς την πραγματοποίηση των ονείρων του.Το «No Cap: 2 years of Light» είναι, λοιπόν, ένα συναρπαστικό μάθημα ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος Ντένης Ηλιάδης (The Last House on the Left, Delirium, Hardcore), ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης (Good Time, Daddio, Grandma κ.α.) και ο Κωνσταντίνος Μουτσινάς (Short Fuse, Cavewoman).Εισιτήρια για τις επόμενες προβολές του «No Cap: 2 years of Light» είναι διαθέσιμα μέσω των Village Cinemas