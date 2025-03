ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Η μεγάλη επιστροφή Σίρτη, η… Κινέζα FMS και η ομοιογένεια της αγοράς

• Μαθαίνω λοιπόν, ότι ο Στήβεν θα είναι ο απόλυτος Άρχων της Grand Automotive Hellas (Renault – Dacia) με ιδιαίτερα διευρυμένες δραστηριότητες και εκτός αυτών των δύο μαρκών…

• Άλλωστε σας έχω γράψει ότι οι Ισραηλινοί της Taavura δεν ήρθαν Ελλάδα, μόνο για Renault και Dacia…

• Σημειώστε πως αυτή την ιδιαίτερα δυναμική προσθήκη, που κάνουν οι Ισραηλινοί, δεν την έχω επιβεβαιώσει, αλλά προσωπικά τη θεωρώ πολύ κοντά στο να γίνει…

• Και επειδή συνήθως η Πίσω Κίνηση επισπεύδει τις επίσημες ανακοινώσεις, τις αναμένουμε μαζί με τον ανασχηματισμό…

• Και μιας και ο λόγος για τον ανασχηματισμό, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε νέο Τσάρο (πιθανότατα Τσαρίνα) της οικονομίας, κάτι που να σας πω την αλήθεια χαροποιεί την αγορά.

• Όχι γιατί ο αποτελεσματικότατος και συμπαθέστατος Κωστής Χατζηδάκης είχε θέμα, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν άκουγε την αγορά στα βασικά της αιτήματα, όπως είναι η απόσυρση και το τέλος ταξινόμησης…

• Γιατί η ιστορία «το εμπορικό ισοζύγιο» μόνο ως αστείο ακούγεται σε όσους έχουν κάνει λίγα βασικά οικονομικά…

• Δε θα γράψω τώρα άλλα για αυτό, γιατί έχουμε πολλές καυτές ειδήσεις αυτή την εβδομάδα.

• Ο Στήβ λοιπόν φοράει ξανά την μάχιμη στολή (επαναλαμβάνω αρκεί να επιβεβαιωθεί) και μπαίνει και πάλι στην πρώτη γραμμή του εμπορικού… πολέμου, θέλοντας να τα κατακτήσει όλα. Γιατί ξέρει πως αυτές οι δύο μάρκες μπορούν - και ιδιαίτερα η Renault…

• Να θυμίσω ότι το Renault Group στην Ευρώπη έχει μερίδιο σχεδόν 12%.

• Ναι, αναμφίβολα, ο Στήβ και η εκεί ομάδα θα πρέπει να κάνουν ένα δυναμικό επαναλανσάρισμα της μάρκας στη χώρα…

• Την ανάλογη μάχιμη στολή με τα σήματα Sfakianakis Group φόρεσε και ο Στέλιος Κουτελόπουλος (επιβεβαίωσή της Π.Κ), που αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής λιανικής BYD.

• Επιστρέφει και ο Γιάννης Μαγανιάννης, που αναλαμβάνει Γενικός στα ασφαλιστικά του ομίλου. Καλορίζικοι!

• Sfakianakis BYD, σε Κύπρο και Βουλγαρία;

• Τη δυναμικότητα της αγοράς επιβεβαίωσε η βραδιά των βραβείων αυτοκινήτου. Σας ευχαριστούμε όλους και τα καλύτερα έρχονται…

• Μαθαίνω οτι γίνεται... χαμός με την πρώτη έκθεση που θα γίνει με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• Ολα δείχνουν οτι και τρία Ολυμπιακά στάδια δε θα κάλυπταν τις ορέξεις της αγοράς...

• Ισχυρή εισαγωγική κίνηση από την FMS! Μαθαίνω ότι η συμπαθέστατη ομάδα της Νίκαιας, με μπροστάρα την δυναμική Διονυσία Αλεξ., φέρνει την BAIC στην Ελλάδα.

• Η BAIC (Beijing Automotive Industry Holding) είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής στην Κίνα με τη Mercedes-Benz να κατέχει ποσοστό 30% της εταιρείας!

• Προς το παρόν έχει τρία όμορφα SUV, με κινητήρες βενζίνης 1,5lt και με ονομασίες X3, X5 και X7… ωχ, ωχ…

• Για περισσότερα μείνετε συντονισμένοι στο no1, στο newsauto!

• Δευτέρα -την βραδιά της γιορτής της Ελληνικής αγοράς- μαθαίνω οτι έγιναν δύο πολύ σημαντικά ραντεβού: το ένα στην Γαλλία με Π.Σ. και την διοικητική ομάδα εκεί και το άλλο στην Νέα Κηφισιά με Γ.Β. στις επάλξεις. (don't call me pls)

• Τρομερή η έκθεση της Skoda Karenta στην Κηφισίας. Τέτοιες εκθέσεις αναβαθμίζουν όλη την αγορά μας. Εύγε στον Βαγγέλη Καλ. -και στην ομάδα- το χαμόγελο του οποίου έφτανε μέχρι τα αυτιά!

• Θέλω να αναφερθώ και στο κλίμα που επικρατούσε στα εγκαίνια. Αισιοδοξία, πάθος – όρεξη και μία σπάνια ομοιογένεια, των ανθρώπων της Karenta, της Kosmocar (Αραβανής και Εμιρζάς παρόντες), αλλά και των υπόλοιπων ντίλερ της Skoda.

• Ναι, είδα όλους τους ντίλερ της Skoda στα εγκαίνια του… ανταγωνιστή τους.

• Σας έχω ξαναγράψει για τον υγιή ανταγωνισμό και πόσο τον πιστεύω, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια (αφού άλλαξα μυαλά)…

• Ο υγιής ανταγωνισμός είναι το λίπασμα της καινοτομίας, του πάθους και της όρεξης. Μας διδάσκει να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας και να αναδεικνύουμε τον καλύτερο, σε κάθε πρόκληση.

Αν η αγορά πορευθεί έτσι, τότε μόνο πάνω έχει…

Τα λέμε την άλλη Τετάρτη.

Τ.Τ.

