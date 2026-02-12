Παντρεύεται τον αγαπημένο του - Tι δήλωσε η γυναίκα του
Ο πρώην οδηγός της Formula 1 Ralf Schumacher ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τον Étienne Bousquet‑Cassagne και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική τους ζωή.
Το θέμα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς αφορά έναν από τους πιο γνωστούς οδηγούς από την πρόσφατη ιστορία της F1 και την προσωπική του ζωή μετά την καριέρα του.
