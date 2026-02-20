FOTON Tunland G7: Ποιός είπε οτι τα δυναμικά πολυτελή pick-up είναι ακριβά στην Ελλάδα;
Η κατηγορία των pick-up έχει αλλάξει επίπεδο. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πολλές. Το Foton Tunland G7 μπήκε στην Ελλάδα με ξεκάθαρη στόχευση: να αποτελέσει το πιο σύγχρονο, σκληρό και συνάμα καλά εξοπλισμένο pick-up της αγοράς, με πλήρη και καθολική υποστήριξη στον κάτοχο και τιμή έκπληξη.
ΤοTunland G7είναι η πλέον ολοκληρωμένη και μοναδική λύση για όποιον θέλειένα πραγματικό 4×4που εργάζεται σκληρά την ημέρα και κινείται άνετα το βράδυ. Βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας, διαθέτει ισχυρό turbodiesel κινητήρα και σύστημα τετρακίνησης που ανταποκρίνεται σε κάθε επιφάνεια. Από εργοτάξιο και χωράφι μέχρι εθνική οδό και αστική μετακίνηση, τοTunland G7δείχνει χαρακτήρα.
Η σχεδίασή του συνδυάζει δυναμισμό και κύρος. Η μεγάλη μάσκα, τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και οι στιβαρές γραμμές δημιουργούν εικόνα οχήματος που δεν φοβάται τη δουλειά. Στην καμπίνα συναντάς ψηφιακά στοιχεία, σύγχρονο infotainment, άνετα καθίσματα και εξοπλισμό που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.
Το… πολυεθνικό Foton Tunland G7
Η καρδιά τουTunland G7είναι ο 2λιτροςdiesel 4F20. Αποδίδει 163 ίππους και 390 Nm ροπής. Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί από τη γερμανική AVL και χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής υψηλής πίεσης common rail 3ης γενιάς της Bosch. Η κατανάλωση περιορίζεται στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η απόδοση συνδυάζεται με νέο υπερσυμπιεστή 5ης γενιάς VGTτης αμερικανικής BorgWarner, με απόκριση μόλις 1,5 δευτερόλεπτα. Για όσους επιθυμούν βενζινοκίνητη επιλογή, διατίθεται ο 4G20 με 175 kW και 360 Nm ροπής.
Η μετάδοση γίνεται μέσω κιβωτίου τηςγερμανικής ZF8AT. Οι αλλαγές είναι ομαλές και άμεσες. Σε σύγκριση με παραδοσιακό 6AT, η διαθέσιμη ροπή αυξάνεται κατά 100 Nm, ενισχύοντας την αίσθηση δύναμης και ελέγχου.
Ηαμερικανικής κατασκευής ηλεκτρονικήεπιλεκτική τετρακίνηση BorgWarner προσφέρει τέσσερις λειτουργίες: 2H, AUTO, 4H και 4L. Στη λειτουργία Auto, το σύστημα κατανέμει αυτόματα τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, εξασφαλίζοντας πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια.
Το πίσω διαφορικό τηςαμερικανικής Eatonεγγυάται μετάδοση ισχύος ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες. Η εναλλαγή μεταξύ Sport και ECO επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει χαμηλότερο θόρυβο και οικονομία ή πιο άμεση απόκριση για προσπεράσεις και ανηφόρες.
Το σασί βασίζεται σε πλαίσιο υψηλής αντοχής από χάλυβα. Διαθέτει εμπρόσθια δοκό απορρόφησης ενέργειας 70 mm. Η μπροστινή ανάρτηση είναι ανεξάρτητη διπλού βραχίονα, ενώ πίσω χρησιμοποιείται μη ανεξάρτητη διάταξη με φύλλα ελατηρίων. Το αποτέλεσμα είναι αντοχή σε φόρτο και σταθερότητα στον δρόμο.
Ποιότητα και άνεση στο εσωτερικό
Εντός, ο οδηγός του Tunland G7 απολαμβάνει ποιοτητα σε ένα ιδιαίτερα ήσυχο περιβάλλον (ηχομόνωση επιπέδου premium SUV). Αντικρίζει οθόνη οργάνων 7 ιντσών LCD και μία κεντρική οθόνη 10,25 ιντσών υψηλής ανάλυσης. Το τιμόνι και η κεντρική κονσόλα επενδύονται με συνθετικό δέρμα. Το κάθισμα οδηγού ρυθμίζεται ηλεκτρικά σε έξι κατευθύνσεις. Ο αυτόματος κλιματισμός λειτουργεί γρήγορα και αποδοτικά. Υπάρχουν 6 αερόσακοι και 15 διαφορετικοί χώροι αποθήκευσης, στοιχείο που διευκολύνει την καθημερινή χρήση.
Τιμή – Εγγύηση FMS
Η τιμή του ξεκινά από 36.500€ με το ΦΠΑ, γεγονός που το τοποθετεί εξαιρετικά ανταγωνιστικά σε σχέση με τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που προσφέρει. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα leasing με χαμηλές δόσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες να αποκτήσουν ένα σύγχρονο 4×4 χωρίς μεγάλο αρχικό κεφάλαιο.
Το Tunland G7 καλύπτεται από το πρόγραμμα 5×5 του FMS Group. Αυτό σημαίνει πλήρης εργοστασική εγγύηση για 5 χρόνι ή έως 200.000 χιλιόμετρα και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Ένα πακέτο που αναμφίβολα προσφέρει ασφάλεια και προβλεψιμότητα κόστους, στοιχεία κρίσιμα σήμερα
Τα δεδομένα στην αγορά των pick-up έχουν αλλάξει οριστικά.Δεν μιλάμε πια για «εργαλεία δουλειάς» με συμβιβασμούς, αλλά για ολοκληρωμένα οχήματα που συνδυάζουν αντοχή, τεχνολογία και άνεση. Η Foton δείχνει ξεκάθαρα τον δρόμο αυτής της μετάβασης, αποδεικνύοντας ότι ένα σύγχρονο pick-up μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε κάθε καθιερωμένο παίκτη.
ΤοTunland G7είναι εδώ και χρόνια πρώτη επιλογή για εκατομμύρια αγοραστές στην Αμερική και στην Ασία. Τώρα η δυναμική τους ενισχύεται και στην Ευρώπη, όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλές και ο ανταγωνισμός σκληρός. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Foton δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις.Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.
